Порошенко о госбюджете: расходы на оборону составляют 5,2% от ВВП

Порошенко также отметил, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа".

Напомним, глава государства в понедельник подписал Закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

Верховная Рада утром в среду, 21 декабря, приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Законопроект №5000 поддержали 274 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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