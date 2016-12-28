Сводный бюджет Украины выполнен с дефицитом почти 10 млрд грн

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Дефицит сводного бюджета Украины по итогам января-ноября 2016 года составил 9,988 миллиарда гривен против профицита за аналогичный период прошлого года на уровне 19,970 миллиарда гривен.

Согласно данным, опубликованным на сайте Национального банка Украины, дефицит государственного бюджета за 11 месяцев составил 45,543 миллиарда гривен, что в 10,5 раз превышает показатель дефицита за аналогичный период прошлого года на уровне 4,336 миллиарда гривен, сообщает УНИАН.

По итогам 10 месяцев текущего года дефицит сводного бюджета Украины составил 26,866 миллиарда гривен, дефицит госбюджета — 60,303 миллиарда гривен.