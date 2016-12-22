Парубий рассчитывает, что Порошенко в ближайшее время подпишет госбюджет

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что президент Петр Порошенко в ближайшее время подпишет госбюджет на 2017 год, сообщает РИА Новости.

Ряд оппозиционных фракций заявили, что бюджет на будущий год и сопутствующие законы были приняты с нарушениями регламента, в связи с чем на рассмотрение Рады внесли постановления об их отмене.

Парламент на заседании в четверг отклонил все предложения по отмене бюджетообразующих законов, таким образом открыл путь к подписанию главного финансового документа.

"Мы приняли ответственное решение, и сейчас мы открываем путь к тому, чтобы бюджет 2017 года был подписан. Я уверен, что он будет подписан в ближайшее время и украинские граждане могут быть спокойны. Украина войдет в 2017 год с новым бюджетом", — сказал Парубий, закрывая вечернее заседание Рады в четверг.

Ранее парламент принял госбюджет-2017, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Правительство заложило в документе на будущий год рост экономики на уровне 3%, инфляцию на уровне 8,1% и курс доллара в 27,2 гривны. Исходя из закладываемого в госбюджете среднегодового курса доллара, цена на газ составит 245,8 доллара за тысячу кубометров.