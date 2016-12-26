Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год

КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал Закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год", сообщает в понедельник вечером пресс-служба Администрации президента.

Верховная Рада утром в среду, 21 декабря, приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Законопроект №5000 поддержали 274 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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"Петр Порошенко отметил, что с самого начала, разрушая традиции, которые были в предыдущие годы, правительство своевременно подало Государственный бюджет в Верховную Раду. Президент напомнил, что бюджет своевременно и подробно был обсужден на заседании СНБОУ в части расходов на сектор обороны и безопасности страны. Он также особо отметил, что эти расходы составляют 5,2% от ВВП и отметил, что в первую очередь "эти расходы сконцентрированы на финансировании Вооруженных сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа", — говорится в сообщении.

Порошенко подчеркнул, что принятый бюджет-2017 является социальным, реформаторским, защищает украинского производителя, украинского работника, значительно улучшает инвестиционный климат в стране.

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Кроме того, по словам глава государства, в бюджете 2017 заложены беспрецедентные расходы и на дорожное строительство.

Он также отметил, что "правительством, президентом, премьер-министром и парламентом совместно были сделаны революционные шаги беспрецедентные по усилению защиты людей труда — поднять минимальную заработную плату до 3200 грн".