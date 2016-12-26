Бюджет Украины испытает огромную нагрузку из-за "ПриватБанка" - Федоров

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Глава Минфина Александр Данилюк и глава НБУ Валерия Гонтарева сообщили о том, что докапитализировать "ПриватБанк" будет государство.

Издание "Зеркало недели" опубликовало новость о том, что деньги на докапитализацию президент Петр Порошенко хочет взыскать с бывших акционеров банка. При этом якобы ключевым пунктом договоренностей по национализации учреждения было не-преследование его экс-владельцев.

Смотрите также: Голосование за бюджет-2017 показало несамостоятельность ВР – Решмедилова

Подробнее вероятность докапитализации "ПриватБанка" его прежними владельцами в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал финансовый аналитик Виктор Федоров.

Реально ли провести докапитализацию "ПриватБанка" на уровне 140 миллиардов гривен?

— В данной ситуации существует подмена понятий. Те 148 миллиардов гривен, о которых говорится, это констатация факта того, что у "ПриватБанка" существуют на такую сумму кредиты, которые признаются слабовозращаемыми. Насколько я понимаю, договоренность между Коломойским и правительством заключается в том, что вот эти долги на 148 миллиардов гривен будут каким-либо образом отнесены в разряд тех, которые обслуживаются и которые будут возвращены. Вот о чем идет речь, когда говорится о том, что бывшие собственники предприятия в полном объеме вернут этот капитал.

То есть просто смена статусов кредитов или долгов, без необходимости это все непосредственно докапитализировать?

— Когда собственником банка стало государство, капитализировать со стороны не собственников банка — это уже не капитализация. Речь идет именно об этом, насколько я понимаю. Но то, что мы сейчас говорим, это не более чем домыслы. Для того, чтобы все четко понимать, необходимо читать документы соглашения. Если действительно не удастся договориться и выполнить те вещи, о которых говорится, то есть вернуть вот эти долги в разряд обслуживаемых, в разряд небезнадежных, то действительно бюджет пострадает на достаточно большие суммы. А раз бюджет страдает, то неплохо было бы знать нам, налогоплательщикам, все пункты этого соглашения.

Когда объявляли о национализации "ПриватБанка", говорилось, что именно государство будет вливать деньги, а не будет происходить обеспечение погашения кредитов со стороны бывших собственников. Почему теперь говорят иначе?

— Нет, были слова, что договорились государство и бывшие собственники "ПриватБанка" о том, что существует переходной период, подразумевалось, что будут те кредиты, которые выдавались лицам, более сильно обеспечиваться. Что касается нагрузки на бюджет, то она большая, но нужно понимать, что она "размазана" во времени.

Игорь Коломойский и экс-менеджмент "ПриватБанка" заявили, что якобы НБУ вел целенаправленную работу по уничтожению банка, менял нормативы на ходу и т.д. Как расценивать эти заявления?

— Шапран в своем блоге написал о том, почем выдавались кредиты лицам. По его расчетам, это никак не более 6-12% годовых в гривне. Думаю, что это ненормальная работа, поэтому заявлять можно что угодно.

Если с кредитным портфелем все плохо, как бывшие собственники могут ручаться за то, что эти кредиты будут возвращены этими компаниями?

— За каждым кредитом реально стоит какое-то предприятие. Если это предприятие является прокладкой ничего не стоящей, а потом деньги либо вымылись, либо ушли на реальное предприятие, то это вопрос и проблема. А если за кредитом стоит реальное предприятие, которое работает и может этот кредит вернуть, то это совсем другое дело. Существует предприятие, которое взяло кредит и обеспечило его, скажем, собственными средствами, залогом. Но банк говорит: нет, мы не будем считать кредит, выданный работающему предприятию, которое обслуживает этот кредит, нормальным кредитом, если не будет залога. Может быть, он имеет на это право: обжигаясь на молоке, на воду дует. Но этот кредит будет возвращен в конце концов, пусть и не обеспеченный основными средствами. Давайте будем смотреть, не будем заранее говорить, что все так плохо, и нас опять Коломойский обманет. Это тоже не исключено, но давайте все-таки подождем и посмотрим.

Ранее эксперт в сфере финансов Анна Деревянко в эфире "ГС" заявила, что накануне национализации крупнейшего банка страны многие компании успели вывести из него свои активы.

Напомним, эксперт по инвестициям Сергей Фурса в эфире "ГС" заявил, что в целом бизнес-сообщество и инвесторы отреагировали на решение о национализации "ПриватБанка" позитивно.