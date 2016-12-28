В бюджете заложено 200 млн грн на жилье для военных Нацгвардии - Турчинов

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. В государственном бюджете на 2017 год предусмотрено 200 миллионов гривен на покупку и строительство жилья для военных Национальной гвардии Украины, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов.

"В этом году военнослужащим Национальной гвардии уже выделено 255 квартир, еще 58 военнослужащих и ветеранов Национальной гвардии Украины сегодня получат сертификаты и ключи от новых квартир", – скаазл Турчинов и добавил, что в 2017 году будет завершено строительство жилых домов в Харькове, Хмельницком, Виннице, Днепре, Львове, Одессе, а также других регионах страны.

Секретарь СНБО сообщил, что в госбюджете на 2017 год на безопасность и оборону предусмотрено 5,2% ВВП, а на Нацгвардию выделено 8,4 млрд грн.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отметил, что расходы на сектор обороны и нацбезопасности "сконцентрированы на финансировании Вооруженных Сил Украины и направлены не только на фиксацию денежного, медицинского, вещевого и пищевого обеспечения, но и на финансирование государственного оборонного заказа".

Напомним, глава государства в понедельник подписал Закон "О государственном бюджете Украины на 2017 год".

Верховная Рада утром в среду, 21 декабря, приняла в целом проект госбюджета Украины на 2017 год, предусматривающий дефицит на уровне 3% ВВП. Законопроект №5000 поддержали 274 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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