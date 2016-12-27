Порошенко подписал повышение налога для ФЛП

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство относительно работы физических лиц-предпринимателей (ФЛП).

Согласно новым нормам, с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос (ЕСВ) в размере более 704 грн в месяц, даже если они временно не имеют никакой прибыли.

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Ранее ФЛП платили 5% налог и ЕСВ. В то же время, если движения средств не было, то предприниматели не платили взнос. Таким образом, многие предприниматели держали открытые ФЛП, а платили налоги только тогда, когда имели реальные доходы.

Нововведение еще до вступления в действие привело к массовому закрытию ФЛП людьми, которые не использовали их постоянно — так называемых "спящих ФЛП".

Накануне Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год.