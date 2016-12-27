Опрос: украинцы одобряют децентрализацию, но что делать с Донбассом

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Подавляющее большинство (более 80%) граждан Украины осведомлены о том, что в стране проводится реформа децентрализации, большинство (64%) считают, что такая реформа нужна. Об этом сообщил вице-премьер — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко на состоявшейся во вторник в Киеве презентации результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) по заказу Программы Совета Европы "Децентрализация и территориальная консолидация в Украине".

Зубко напомнил, что концепция реформы была разработана в 2014 году, тогда же стали готовить необходимые для проведения реформы законодательные акты — впрочем, по его словам, процесс этот далеко не завершен, парламентом не приняты 10 важных законов. Однако реформа идет.

"Если в 2014 году украинцы задавали вопрос, что такое децентрализация, в 2015 году это был вопрос, как она будет происходить, то в 2016 году возникает вопрос уже по результату конкретной работы", — сказал Зубко.

Реформы в каждую семью

Комментируя результаты проведенного КМИС исследования, вице-премьер отметил: реформа пользуется популярностью по той причине, что в результате финансовой децентрализации повысилась возможности местных общин, внедрены более 1,5 тысяч проектов, касающихся объединенных общин, на места переданы ряд полномочий.

"В каждой области сегодня есть точки роста, точки роста объединенных общин", — констатировал Зубко, отметив, что люди видят результаты — ремонт дорого, жилья, строительство детсадов, развитие инфраструктуры "это то, что влияет на мнение граждан".

Зубко также подчеркнул, что "2017 год станет ключевым". По его словам, "точки роста малого и среднего бизнеса начинаются именно с объединенных общин". Кроме того, в 2017 году предстоит решать вопрос секторальной децентрализации, грядут изменения в сфере образования, охраны здоровья, предоставления административных услуг непосредственно в объединенных общинах.

"Реформы должны спуститься на землю, реформы должны дойти до каждой украинской семьи", — сказал вице-премьер.

Отметим, что не все так гладко с реформой. Уже отмечены масштабные махинации с деньгами, дополнительно полученными регионами в результате финансовой децентрализации. А некоторые политики и эксперты предостерегают: на места передают полномочия, с выполнением которых регионы могут не справиться.

СЕ: "Украина на верном пути…"

Представитель Совета Европы Андрей Гук похвалил реформу, напомнив, что СЕ ранее (в 2013 году) неоднократно рекомендовал Киеву масштабно реформировать систему местного самоуправления — и вот теперь это делается. По мнению представителя СЕ, "ход объединения территориальных общин свидетельствует о том, что действительно Украина стоит на верном пути демократических изменений".

Гук напомнил при этом, что "реформа зависит не только от реформаторов, но и от того, как их воспринимает население". Поэтому необходимо наладить коммуникацию и учитывать пожелания граждан.

Чего ждут от децентрализации

А население, как сообщил гендиректор КМИС Владимир Паниотто, ждет от реформы децентрализации, прежде всего, сокращения коррупции (67%), улучшения качества услуг (62%) и роста благосостояния общин (46%). Об этом говорят результаты двух опросов (среди всего населения и среди жителей объединенных общин), проведенных институтом.

По результатам опроса, большинство (55%) населения считают, что надо внести изменения в Конституцию относительно децентрализации, против — 20% (по их мнению, реформу можно проводить и без этого).

Паниотто отметил, что большинство (79%) украинцев за добровольный способ объединения общин. Но есть нюансы: так, среди сельского населения 68% за объединение общин, но — в том случае, если их село станет центром объединения. Если нет, тогда 61% против. По словам социолога, "это проблема, с которой надо разобраться".

Децентрализация и Донбасс

Еще одна проблема может возникнуть в будущем (в том случае, если будут реализованы минские договоренности). По результатам исследования, почти половина (46%) населения Украины считает, что отношения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, в случае возвращения их под контроль Киева, должны быть такими же, как и с другими областями страны.

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В то же время, 25% опрошенных выступают за более жесткий контроль со стороны государства в отношении этих территорий.

Кроме того, 48% респондентов не считают, что проводимая в Украине реформа местного самоуправления и процесс децентрализации будут содействовать разрешению конфликта на востоке страны, а 31% — верят в такую возможность.

Напомним, в соответствии с минскими договоренностями, Украина должна, в частности, внести в Конституцию правки об особом статусе отдельных районов Донбасса. Однако этого не сделано. По мнению многих экспертов, политическая часть "Минска-2" вряд ли может быть выполнена при нынешнем составе украинского парламента.

Ранее секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не предоставит Донбассу особый статус, который бы выходил за рамки общей децентрализации.