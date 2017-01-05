Золотарев: власти Украины живут, "под собою не чуя страны"

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Новогодние обращения политиков — специфический жанр: своими речами руководители государства одновременно и подводят итоги года уходящего, и задают ориентиры для года наступающего.

В ночь с 31 декабря на 1 января украинцев в телевизионном эфире поздравили президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Порошенко традиционно говорил о "российской агрессии", внутренней консолидации, но лишь вскользь упомянул (очевидно, после неудач на внешней арене) о евроинтеграции. Гройсман перечислил достижения, заявив, что "самые тяжелые времена уже позади и 2017 станет годом дальнейшего развития". А Парубий сказал, что "мы выстояли, и начали смотреть на мир украинскими глазами".

Стали ли речи первых лиц государства откровением для украинцев? И задали ли политики новые тренды для государства? На эти вопросы РИА Новости Украина ответил политический эксперт, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Читайте также: Хорошо говорил, уверенно. Соцсети о новогоднем обращении Порошенко

По его словам, обращение Порошенко продемонстрировало, что прежние "ничем не подкрепленные обещания" и месседжи, которые президент выдавал в минувшие годы, так и остались на уровне мифологии.

"Картина маслом. Отсутствие каких бы то ни было смыслов и достаточно заурядная политическая риторика говорят о том, что в ближайшее время у него будет только один вопрос — вопрос персонального политического выживания", — отметил эксперт.

Гройсман, продолжил, политолог, попытался отмыться от токсичности, которая связывается с ним после повышения тарифов на услуги ЖКХ. Золотарев напомнил, что и Порошенко в своей речи говорил об этом — дескать, теперь нужно повышать уровень жизни людей, "хотя никаких предпосылок для этого накануне нового года не было: растут расходы в бюджете на оборону и полицейские расходы", будут дальше расти тарифы, плюс — нововведения в налоговой части, снижение порога расхода наличных.

"Гройсман пытается придать хоть какой-то момент социальности. Пытается амортизировать так называемые реформы, которые он проводил. Но очевидно, что лишний раз продемонстрировало его обращение, впрочем, как и у Парубия, что руководители украинского государства живут, под собою не чуя страны, живут в такой теплой информационной ванне", — резюмировал политолог.