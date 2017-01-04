Эксперт: единый налог и ЕСВ обойдутся 1-й группе ФЛП в 6,1 тыс грн

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. В январе в Украине вступили в силу новые законы. Некоторые из них отменяют льготы, другие — предусматривают повышение зарплат. В этом году малый бизнес ждет множество нововведений. Так, законодатели убрали лазейку, благодаря которой физическое лицо-предприниматель (ФЛП), в случае отсутствия прибыли, мог не платить единый социальный взнос. Также из-за увеличения минимальной зарплаты существенно изменится совокупная сумма единого налога и ЕСВ.

В чем будут заключаться изменения для плательщиков единого налога, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснила глава наблюдательного совета Палаты налоговых консультантов Ольга Богданова.

"Все, что касается частных предпринимателей, отрицательная сторона — повышение минималки влечет за собой повышение оплаты единого социального взноса, например, первая группа упрощенной системы налогообложения, они уплачивали совокупно единого налога и ЕСВ вместе за год, например, за 2016 — 5451 гривен, в 2017 году им придется заплатить 6144 гривен, т.е. где-то на 700 гривен для первой группы и ЕСВ и единый будут теперь дороже", — отметила Богданова.

При этом, по ее словам, основной удар пришелся на вторую группу, которая заплатит в 2017 году на 9 тысяч гривен больше.