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Новые акцизы на алкоголь и сигареты вступили в силу

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Экономика Украины: жизнь в режиме коллапса (159)

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Повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% - с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр.
Продажа алкоголя. Архивное фото
RIA News Максим Блинов

КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. В Украине вступил в силу закон №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". Он предусматривает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия с 1 января 2017 года.

Бутылки под вино. Архивное фото
RIA News Николай Хижняк
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Законом предусмотрено повышение размера специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая остается на уровне 12%.

Также повышается акциз на спирт этиловый на 20% с нынешних 105,8 гривен/литр до 126,96 гривен/литр, на пиво на 12% — с 2,48 гривен/литр до 2,78 гривен/литр, на слабоалкогольную продукцию повышается акциз на 12%, однако эти изменения вступают в силу позже.

Ранее  сообщалось, что президент Петр Порошенко подписал закон №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс об обеспечении сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году".

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