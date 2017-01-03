Эксперт о том, кого спасет референтное ценообразование на лекарства

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Аптекам дали месяц на распродажу существующих запасов лекарственных средств по старым ценам. Уже с 1 февраля 2017 года стоимость медикаментов должна быть снижена. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Соблюдение аптеками требований по продаже лекарственных средств по референтным ценам будет проверять Гослекслужба.

Прислушаются ли фармацевтические компании и аптечные сети к требованиям Минздрава, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил генеральный директор сети аптек "Фармация" Руслан Свитлый.

(текст публикуется на языке отригинала)

Що означає референтне ціноутворення на ліки? Це всі ліки чи певні категорії?

— Ні, це категорії. Це по 21 молекулі, щоб було зрозуміло, тобто це ліки, які відносяться до групи, що лікує гіпертонію, діабет другого типу та астму. Що означає розпродати? Ці ліки є рецептурними. Це не печиво, щоб за місяць їх розпродати, це по-перше. По-друге, до 15 січня — це товарообіг зовсім другий. Аптеки будуть намагатись зробити свої залишки меншими, але більше питань, ніж відповідей.

Законодавчо це вже врегульовано? Хто повинен знижувати вартість?

— Почнемо з того, що аптеки повинні закуповувати по визначеній ціні, яка ще не сформована, до речі. Тобто ми ще не бачимо цін. Ми бачимо, що ціни якісь повинні бути на базі референтного ціноутворення, визначеного МОЗ, але ми не бачимо самих цін на ліки. Теж незрозуміло, припустимо, МОЗ ставить 20 гривень на якийсь препарат. А препарати брендові, дорогі, які певна категорія людей теж купує, вони повинні бути в аптеках чи не повинні бути в аптеках, які, наприклад, коштують 200 гривен і які люди мають купувати? Не всі, але є такі люди, які ці препарати купують і все життя ними користуються.

Тобто ще немає конкретних чітких нормативів?

— Абсолютно ніяких. Це раз. І, по-друге, є в нас постанова №1303 від 1998 року. Ця постанова визначає впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, тобто якщо іншими словами, це безкоштовні ліки, які отримують певні категорії населення за рецептами, але безкоштовно, окрім гіпертонії. Тобто у нас препарати від цукрового діабету, інсулін і цукрознижувальні препарати і препарати від астми, вони видаються певним категоріям, а це категорії достатньо великі. Що будемо робити з цим, з цією постановою? Як постанова, яку зараз прийняв Кабмін, буде працювати з постановою №1303?

Наскільки ціни знизяться?

— Наприклад, у нас серед цих 21 діючої молекули приблизно 120-130 найменувань препаратів. Це препарати як за 35 гривень, так і за 200 гривень, брендові. Я не розумію, якщо буде гранична ціна 20 гривен, то ми повинні продавати їх плюс 15%, якщо ми продаємо вроздріб, чи продавати їх з націнкою 5%, якщо ми маємо справу з бюджетними коштами. І препарати, які коштують дорожче, вони не мають право бути присутніми на полицях аптек?

Ви будете звертатись за роз’ясненнями до МОЗ?

— Бізнес готовий працювати за правилами, але ці правила повинні бути чітко визначені, і ці правила мали бути визначені ще півроку тому, щоб дати аптекам можливість до них адаптуватись. Якщо буде відшкодування за референтною ціною по системі реімбурсації, то 5% націнки я не знаю, яка аптека витримає, бо це економічно буде необґрунтовано. Аптека дає препарати, і через місяць цій аптеці компенсують кошти, тобто вона дає препарати, компенсують плюс 5% до ціни, тобто за місяць ці 5% в наших економічних умовах є вже збитковими, цей проект вже збитковий для аптекарів. Не тільки ми, а й громадські організації звертаються до МОЗ, пишуть всілякі листи, звернення, щоб дати ще не до першого лютого строк, а хоча б до першого квітня дати строк адаптувати і проговорити разом, внести якісь зміни, які хоча б не погіршать умови бізнесу.

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