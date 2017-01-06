Повышение акцизов Кабмином будет иметь свои последствия - Дорошенко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

В 2017 году сигареты и алкоголь существенно подорожают. Соответствующий указ подписал президент Петр Порошенко.

Согласно тексту документа на 20% повышается акциз на этиловый спирт: с нынешних 105 гривен 80 копеек за литр до почти 127 гривен. Акциз на пиво и слабоалкогольную продукцию увеличится на 12%. Но больше всего подорожают сигареты, ведь в 2017 году акциз на них вырастет на 40%.

Как повышение акцизов отобразится на рынке и гражданах, в частности, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Есть ли реальные основания для увеличения размера акцизов на табачные и алкогольные изделия? REUTERS Valentyn Ogirenko В первые дни нового года Украина пережила шок: курс, "Приват" и ФЛП

— Я бы хотел заметить, что 20% — это только по состоянию на первое января. Мы фактически сейчас видим буквально повышение акциза каждый квартал. И это было в 2016 году, и, скорее всего, то же самое будет в 2017 году. Поэтому 20% рост – это еще не окончательно, а всего лишь только первый шаг. Любое государство, когда повышает акцизы, фактически преследует две цели – собрать денег больше в бюджет, и, соответственно, сделать нацию более здоровой. Но у нас возникает вопрос: собираем ли мы денег больше в бюджет. Вы знаете, например, сколько тратят в среднем европейцы и украинцы на табак и алкоголь? В среднем голландцы тратят 1,8%, немцы – 2, 2%, мы тратим, по данным 2015 года, почти 4%. Скорее всего, в этом году эта сумма увеличится. Поэтому, если государство везде зарабатывает на пороках, то я думаю, что мы не самые порочные в данном случае, исходя из наших доходов. То есть у нас есть обязательства перед ЕС по повышению акцизов до европейского уровня, но если мы сейчас поднимем наши ставки до европейского уровня, при наших заработных платах мы можем только на эту статью расходов тратить более 10%.

Разве можно в украинских реалиях равняться на европейские цены?

— Естественно, нет. И здесь как раз и есть опасность того, что у нас все время увеличивается серый рынок и черный. И, скорее всего, это является одним из оснований для того, чтобы, действительно, повышением акцизов стимулировать увеличение "серого" и черного рынка, который сейчас, например, на рынке крепкого алкоголя составляет от 50% до 85%, по разным данным.

Какая будет картина в цифрах на теневом рынке, можете спрогнозировать?

— Мы же помним США, Канаду времен бутлегеров, в 30-х годах, когда это были действительно большие деньги, когда именно эта отрасль влияла, фактически на все, что происходило в экономике. Сейчас, на самом деле, там крутятся очень большие деньги, это миллиарды гривен, и поэтому, чем больше мы выталкиваем легального алкоголя в ту зону, соответственно, тем больше доходы людей, которые работают на этом рынке. И таким образом, скорее всего, Кабмин стимулирует именно "серый" рынок алкоголя.

То есть уменьшение спроса не стоит ожидать?

— В любом случае мы действительно покупаем с каждым месяцем все меньше, и если мы посмотрим на процент курящих, то в Украине он за последние несколько лет уменьшился. Я не уверен, что у нас уменьшился процент тех, кто употребляет алкоголь, потому что алкоголь бывает разный — бывает крепкий алкоголь, бывает вино классическое, бывает пиво. Но в любом случае то, что мы тратим меньше, это 100%. Другой вопрос, на что мы теперь тратим, поскольку значительная часть людей переориентировалась уже на алкоголь, который продается без акцизных марок, либо поддельный алкоголь, и в этом есть большая опасность. Мы же помним, сколько людей умерло от такого контрафактного алкоголя.

Может повышение акцизов отразиться на рынке таким образом, что будут уходить предприниматели?

— Там на самом деле уже осталось не так уж много игроков, если мы посмотрим, то компании и предприятия, которые работают на этом рынке уже небольшие, их число сокращается. И поэтому в данном случае говорить о том, что мы получим белую зону, мы получим больше налогов, мы будем жить здоровее — просто не приходится. Потому что единственная отрасль, которую сейчас не тронули повышением акцизов, — это исключительно только производство сухих тихих вин. То есть даже игристые повышаются в цене, а вот классическое сухое вино будет стоить ровно столько же, сколько и стоило в декабре.

Относительно сигарет, насколько увеличится цена?

— Там на самом деле есть разные ставки налога. И есть небольшой налог на самые недорогие сигареты, которые у нас производит в основном один производитель. И соответственно остальные производители — налог повысится серьезно, то есть та цифра, которую вы назвали, может быть, мы ее еще не достигнем в январе, но то, что эта цена на пачку сигарет будет где-нибудь к середине года, я думаю, на это стоит рассчитывать курильщикам.



Сколько средств может принести в бюджет это повышение акцизов? RIA News Николай Хижняк Пить или не пить? Праздник, алкоголь, акцизы и цены покоряют Эверест

— Впервые за долгое время председатель комитета как раз по налогам и сборам ВР сказала, что мы не можем повышать дальше акциз, потому что уже перестали расти доходы в бюджет. Я думаю, что она видит цифры, может рассчитать, и, соответственно, это показывает, что бюджет уже недополучает деньги от подобного повышения акцизов, а не, наоборот, их собирает все больше.

Насколько вероятно, что люди, вместо того чтобы переходить на здоровый образ жизни, учитывая опасность контрафактной продукции, будут переходить на собственное производство?

— Действительно очень многие сами стали производить различные сорта водки, различные настойки, вина. Потому что сейчас очень часто приходиться слышать в компаниях, на различных встречах о том, что кто-то уже обязательно производит свое собственное вино, собственную наливку, и всегда приносит угощать. Мы прекрасно знаем, что во всем мире не уменьшается количество людей, которые пьют, из-за того, что повышаются цены, этот процент всегда более-менее стабильный. И Украина здесь не исключение. Поэтому мы сейчас действительно все больше переходим на собственное производство, мы переходим на напитки, с которых не платятся акцизы — это та же самая медовуха, которую мы часто видим, и сейчас еще больше увидим на различных площадях на наших праздниках — на Новый год, на Рождество. Ведь там вы никогда не увидите акцизную марку, соответственно, это означает, что там не платится акцизный сбор. Поэтому вот таких вот напитков с каждым месяцем и с каждым годом у нас будет становиться все больше, к сожалению. Вот когда мы будем жить так, как европейцы, будем тратить 2% от своего дохода на табак, алкоголь, вот тогда проблемы с контрабандой и с незаконной продажей алкоголя уменьшатся, и мы перестанем его производить самостоятельно.

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Ранее экономический эксперт Всеволод Степанюк в эфире радиостанции Голос Столицы заявил, что повышение акциза на алкоголь не пополнит украинский бюджет.