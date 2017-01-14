В Украине выросли цены на спирт

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Государственное предприятие "Укрспирт" сообщило о двухэтапном повышении цен на спирт в 2017 году: с января на 10,6%, с марта — на 8%, говорится на сайте ГП.

Последний раз цены на спирт повышались в апреле 2016 года на 17-18%. В компании сообщили, что тогда произошло подорожание сырья на 14%, топлива и электроэнергии — почти на 24%, в связи с чем возникла необходимость повысить цены на спирт.

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Согласно сообщению, "Укрспирт" планирует повысить цены не только на спирт, но и на все виды спиртосодержащей продукции.

В Украине вступил в силу закон №5132 "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". Он предусматривает повышение акцизов на алкоголь и табачные изделия с 1 января 2017 года.