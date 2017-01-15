Темная сторона бизнеса. Гройсман и умирающий средний класс

Виталий Филипповский, политический аналитик

Владимир Гройсман, пафосно обозначивший недавно 2017-й годом роста доходов населения, отчаянно пытается выглядеть в глазах избирателей лучше, чем премьер Яценюк, которому за два года удалось практически полностью избавить бюджет от пережитков постсоветской системы. Гройсман вроде бы и продолжает дело Яценюка, но параллельным курсом пытается внедрять популистские нормы, которые понравятся обывателю. Главная из них – рост минимальной заработной платы до 3200, который действительно создаст иллюзию появление "лишних денег" у нескольких миллионов украинцев. И даже несмотря на то, что эти деньги уже давно съела инфляция, это повышение уже создало массу проблем для государственного бюджета на 2017 год.

А значит нужно искать альтернативные источники его наполнения. Раз сами заработать не можем, значит, будет забирать у тех, кто пока может – частного предпринимательства. Причем не у крупных корпораций, юрлиц, которые имеют многомиллионные обороты, а у физических лиц-предпринимателей . Это самая массовая категория самозанятый украинцев, прозванная "упрощенцами". В свое время эта форма деятельности спасла миллионы наших граждан от нищеты. Тогда, по крайней мере, между людьми и властью был негласный договор: вы нам не даете работу, мы выживаем сами, но платим минимальные налоги.

Теперь все меняется. Причем в самый нужный момент – в период кризиса, когда курс доллара уже вплотную приближается к 30 грн. Для мелкого бизнеса, львиную долю которого занимают представители так называемого сегмента "купи-продай", такой курс это фактически приговор.

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Но власть решила, что за счетов ФЛП можно существенно наполнить бюджет. 27 декабря президент Петр Порошенко подписал изменения в законодательство о работе физических лиц-предпринимателей. Теперь с 1 января отдельные категории ФЛП, в частности второй и третьей групп, будут вынуждены платить единый социальный взнос 704 гривен в месяц, даже если временно не имеют никакой прибыли. Что значить для отдельного ФЛП, который в лучшие времена имел доход на уровне 8-10 тыс. грн (иногда и меньше), а теперь и вовсе не получает прибыль, эта сумма, думаю, объяснять не стоит.

Эффект не заставил себя долго ждать – с середины декабря в Украине было закрыто 128 тыс. ФЛП. Цифра более чем внушительна как для такого короткого промежутка времени. Что интересно, треть этих предпринимателей (43 тыс.) представляют именно розничную торговлю. Если предположить, что каждый ФЛП, пусть и нелегально, содержал 2-3 наемных сотрудников, то работы уже лишилось 300-400 тыс. человек.

Если говорить откровенно, то глупо думать, что эти люди перестанут работать. Они просто массово уйдут "в тень", похоронив амбициозные планы Гройсмана по наполнению бюджета. В Украине уже сейчас больше половины экономики находится "в тени", теперь туда уйдет практически весь средний класс. Ведь ФЛП – это не только торговля. Очень часто такой режим налогообложения выбирали для себя и айтишники, и представители творческих профессий, и сферы услуг. В общем, то, что на западе именуют креативным классом. Они и раньше неохотно платили налоги, теперь и вовсе рискуют остаться вне закона.

При этом многие эксперты уже давно говорят о том, что именно "теневая" экономика – это та подушка, которая позволяет выживать простым украинцам на фоне полной стагнации официальной экономики. И правительства вместо того, чтобы плавно менять ситуацию, создавая стимулы для легализации, решило и здесь начинает "охоту на ведьм".

В новом бюджете в два раза увеличивается финансирование на государственную службу по вопросам труда. Несложно догадаться почему – ждем проверок и инспекций по незаконному трудоустройству. Министр соцполитики Андрей Рева уже вот жаловался, что официально оформлены лишь 56,2% трудоспособного населения. Нужно, чтобы было больше, но на легендарные 3200 грн. Зачем больше?

Сюда же можно отнести и вступившее в действие постановление НБУ №407, согласно которому между физическим лицом и предприятием наличный расчет в течение одного дня возможен только на сумму до 50 тыс. грн. Что там у вас под матрацами, господа? Давайте, показываете. В свете национализации ПриватБанка теперь это не составит особого труда.

Намерения власти говорят о том, что это только начало. Взявшись за войну с конвертами и нелегальными доходами, правительство рано или поздно дойдет до практики всеобщего налогового декларирования и финансового мониторинга любых крупных покупок. Потом либо штраф, либо конфискации. И плевать, что последние 25 лет народ был вынужден выживать в тех условиях, в которые его поставило собственное государство. Теперь оно про него вспомнило и готовит налоговую соковыжималку.

С другой стороны, всегда можно найти во всем логику. Мы же хотели в Европу? Там все именно так. Или вы не знали?