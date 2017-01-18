Обама заявил, что Путин не хотел говорить о сокращении ядерного оружия

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Уходящий с поста президент США Барак Обама заявил, что приветствует возможные переговоры с РФ по сокращению ядерного оружия, но критикует РФ за нежелание вести такие переговоры.

Выступая на своей последней пресс-конференции в Вашингтоне, президент напомнил, что во время его первого срока между США и РФ был заключен договор СНВ-3, который позволил существенно снизить ядерные потенциалы.

"Я говорил президенту (РФ Владимиру) Путину, что я готов идти дальше. Они не хотели вести переговоры", — сказал Обама.

"Если президент (Дональд) Трамп возобновит эти переговоры в серьезном ключе, полагаю, у нас еще есть много возможностей, чтобы снизить (ядерные) потенциалы", — добавил он, выразив надежду, что процесс ядерного разоружения продолжится.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, его позицию приводят лондонская Times и немецкая Bild, которым избранный глава государства дал интервью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ призвал дождаться вступления в должность будущего американского лидера, но в то же время отметил, что Россия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения своего ядерного арсенала в обмен на санкционную сделку.