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    Россия

    РФ не стремится ублажать кого-то ради отмены санкций - Лавров

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (264)

    (обновлено: )20130
    По словам главы внешнеполитического ведомства РФ, "лукавая формула" ЕС, что санкции будут сняты, когда Россия выполнит минские договоренности, не делает чести Европейскому Союзу.
    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится кому-либо угодить, чтобы добиться отмены санкций.

    "Мы, работая над выполнением минских договоренностей, побуждая всех, кто подписал минские договоренности, честно пройти свою часть пути, не думаем о том, как долго продлятся санкции и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то, добиться решения об их отмене", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

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    Министр отметил, что не Россия вводила санкции, и не ей их снимать. По его словам, то, что в ЕС нашли такую очень удобную, но лукавую формулу, что санкции будут сняты, когда Россия выполнит минские договоренности, не делает чести ЕС.

    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    Торг не уместен. РФ-США, санкции и сокращение ядерных арсеналов

    "За эту формулу спрятались те, кто понимает бессмысленность обвинения России в том, что происходит в Украине, те, кто прекрасно видит всю игру киевских властей, которые не желают и не могут выполнить минские договоренности, и за эту формулу спрятались те, кто гарантировал минские договоренности, но по сугубо геополитическим и идеологическим причинам не хотят заставить  киевские власти выполнить их обязательства", — добавил высокопоставленный дипломат.

    США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

    В январе президент США Барак Обама продлил на год санкции США против РФ, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине.

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