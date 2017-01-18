РФ не стремится ублажать кого-то ради отмены санкций - Лавров

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не стремится кому-либо угодить, чтобы добиться отмены санкций.

"Мы, работая над выполнением минских договоренностей, побуждая всех, кто подписал минские договоренности, честно пройти свою часть пути, не думаем о том, как долго продлятся санкции и не стремимся к тому, чтобы ублажить кого-то, добиться решения об их отмене", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Австрии Себастьяном Курцем.

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Министр отметил, что не Россия вводила санкции, и не ей их снимать. По его словам, то, что в ЕС нашли такую очень удобную, но лукавую формулу, что санкции будут сняты, когда Россия выполнит минские договоренности, не делает чести ЕС.

"За эту формулу спрятались те, кто понимает бессмысленность обвинения России в том, что происходит в Украине, те, кто прекрасно видит всю игру киевских властей, которые не желают и не могут выполнить минские договоренности, и за эту формулу спрятались те, кто гарантировал минские договоренности, но по сугубо геополитическим и идеологическим причинам не хотят заставить киевские власти выполнить их обязательства", — добавил высокопоставленный дипломат.

США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

В январе президент США Барак Обама продлил на год санкции США против РФ, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине.