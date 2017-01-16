Украина и "стойло Российской империи". Как Киеву выжить без РФ и без США

Андрей Лубенский. РИА Новости Украина

В Киеве праздник: Байден приехал. Что с того, что это прощальный визит заокеанского куратора "евромайдана"? Украинская власть надеется, что и администрация Дональда Трампа продолжит линию на конфронтацию с Россией.

Удивляться нечему, ведь вся суть майданного украинского проекта укладывается в лозунг "прочь от Москвы!". В жертву этой разрушительной для Украины политике уже принесены экономика, тысячи жизней и миллионы судеб.

Запад охотно использует Украину в качестве инструмента в борьбе с геополитическим конкурентом, но свои обещания (безвиз, евроинтеграция, открытие рынков и помощь деньгами) выполнять не собирается. Это начинают понимать уже и самые пламенные сторонники "евромайдана".

С кем война гибридная?

Помнится, организаторы "революции достоинства", опасаясь отпугнуть часть граждан, заверяли на начальном этапе, что это все устроено "не против России", а просто — "за все хорошее". И это "все хорошее" — разумеется, в Европе, куда и следует украинцам стремиться. Впрочем, черно-красные флаги и установленный на Майдане огромный портрет Степана Бандеры быстро внесли ясность в "русский вопрос".

После победы "евромайдана", после ухода Крыма и начала гражданского конфликта на востоке страны официальный Киев объявил о "войне с Россией". Под влиянием СМИ многие украинцы в это верят, хотя все видят, что в зоне АТО одни граждане Украины убивают других граждан Украины, а вот с российской армией в Крыму никто и не думает воевать.

При этом, по оценкам МВД РФ, в России находятся около 2,5 миллионов украинских граждан, дипломатические отношения со страной-"агрессором" Киев не рвет, в Липецке спокойно работает фабрика Roshen… Это даже у самых стойких ветеранов "евромайдана" вызывает вопросы. Сомневающимся объясняют, что это такая война — "гибридная".

"Заграница нам поможет"… или нет

Вести пусть и "гибридную" войну самостоятельно Киеву было бы сложно. Но никто и не собирался действовать в одиночку, ведь Запад обещал помочь. Украинская власть была абсолютно уверена в победе Хиллари Клинтон на президентских выборах в США и в продолжении солидарной с Западом борьбе с Москвой. Но победил Дональд Трамп, который вряд ли скоро забудет историю с Полом Манафортом (по сути — попытку Украины вмешаться в ход американских выборов на стороне одного из кандидатов).

И все же в Киеве надеются. На пресс-конференции по случаю приезда вице-президента США Петр Порошенко заявил, что Украина "никогда не вернется в стойло Российской империи" (оцените терминологию). По его словам, Украина — "не единственный враг для Москвы".

"Все, кто исповедует демократические ценности, — враги Кремля. Поэтому сегодня защита Украины — защита ценностей свободного мира", — заявил Порошенко. И привычно обвинил "северного соседа" во всех "негараздах": Россия-де, "чтобы компенсировать военные неудачи, пытается дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине, спровоцировать беспорядок, стремится расколоть трансатлантическое и европейское единство".

Однако все эти заклинания звучат, скорее, для украинских избирателей. Очевидно, что Трамп будет заботиться, прежде всего, об американских интересах, а не об интересах выживания киевского режима. Насколько интересы Киева и Вашингтона могут совпадать на новом этапе, сказать сейчас никто не возьмется. Но можно предположить, что подобострастный прием представителя уходящей администрации Байдена за четыре дня до инаугурации Трампа вряд укрепит позиции украинской власти в Вашингтоне.

Убрать все русское, а потом…

Как бы не развивались события в политической жизни США и ЕС, внутри Украины "антироссийскость" (что бы не сказать — русофобия) стала, по сути, государственной политикой. Надо ведь питать "идеями" электорат, на который рассчитывает власть.

Отсюда все "новации", призванные отсечь украинцев от русской культуры. Запрет сотен российских телесериалов, "черные списки" деятелей культуры, ограничения на ввоз русских книг — все это воспринимается как должное недавними пламенными борцами за всяческие свободы на Украине.

Запретили даже трансляцию сочувствующего майданной власти либерального телеканала "Дождь". И вот уже "сознательная" часть украинского медиа-сообщества убеждает читателей: закрыли правильно, пусть этот канал оппозиционный, самое главное — он российский.

Сам электорат тоже в долгу не остается, кое-где общественная активность в борьбе со всем русским буквально бьет через край. Недавно все обсуждали инцидент с русскоязычной кассиршей в супермаркете, а сейчас местные СМИ сообщают: в Тернополе на одном из катков для русскоязычных посетителей ввели цену вдвое дороже чем для тех, кто говорит на украинском.

Мы уже не говорим об экономике: потеря российского рынка убивает украинскую экономику…

В общем, что получается? С Россией Украина поругалась основательно, отношения испорчены надолго, а "в Европу" — не пускают. Теперь политики пытаются сформулировать задачи выживания без Запада (но и без России) и объяснить, почему и украинцам и не нужно уже в ЕС.

Так, покинувшая Партию регионов во время "евромайдана" экс-депутат Верховной Рады Инна Богословская заявила в эфире "Радио Вести", что "членство Украины в Евросоюзе является несбыточной мечтой, потому что сам ЕС является институцией, которая так и не стала на свои ноги, они все время ищут свою модель, и никогда там не будет консенсуса на включение такой огромной страны по территории и населению, которой является Украина…".

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По ее словам, для Киева достаточно соглашения об ассоциации, а членство в ЕС не нужно — "потому что оно пригвоздит Украину, не даст ей развиваться". Богословская предложила рецепт выживания: вооруженный нейтралитет по швейцарской модели и "национальный экономический эгоизм". Но как реализовать этот "эгоизм" в отрыве от российского "стойла"? На этот вопрос у украинских политиков нет ответа.