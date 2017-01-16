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    "Аммиачная депрессия" Украины против рабочих мест Гройсмана

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    Экономика Украины. Падение гривны (228)

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    Временная остановка ОПЗ может перерасти в достаточно длительный простой. Мировой рынок химудобрений демонстрирует спад, а цена на газ будет только расти. В Украине же выгоднее не работать, чем работать "в минус".
    Одесский припортовый завод. Архивное фото
    УНИАН

    Наталья Печорина, РИА Новости Украина

    Одесский припортовый завод остановлен с конца декабря 2016 года. Официальной причиной остановки завода стала высокая цена на газ, которую предложил заводу монопольный поставщик, "Нафтогаз Украина".

    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Энергетика за неделю: рост тарифов, остановка ОПЗ и цена газа для Украины

    И если 2015 год ОПЗ закончил с прибылью 11 миллиардов гривен, то в конце 2016 года предприятие остановилось, потому что не смогло оплатить сырье в виде газа, которое необходимо в производственном процессе.

    "Временная" остановка

    Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская область) — второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий — по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

    Этот привлекательный объект Фонд госимущества Украины дважды не сумел продать на аукционе: заявок от потенциальных покупателей просто не было. Зато были долги за газ. После установления цены за тысячу кубометров на уровне 6879 грн, внедрении принципа паритетной импорту цены и установления монополии "Нафтогаза" на поставки промышленным потребителям, производство аммиачных удобрений из выгодного стало убыточным. Поэтому, накануне 2017 года ОПЗ объявил о приостановке работы.

    "В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", — указано в сообщении завода.

    В настоящее время АО "ОПЗ", по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корольчук: аренда ОПЗ не решает проблему коррупции

    За неполный год долг ОПЗ за газ составил 1,5 млрд грн. Погашение долга перед "Нафтогазом" планируется осуществить за счет арендных выплат. Но, как и в случае с приватизацией предприятия, желающих взять в аренду целостный имущественный комплекс и платить за газ по завышенной, нерыночной цене, пока не наблюдается.

    По оценке сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, в настоящее время завод переплачивает за газ порядка 50 долларов в стоимости тысячи кубометров.

    "Если принять во внимание, что российский стоил где-то 180 долларов, это контрактная цена на четвертый квартал, в частности на декабрь, а европейский стоит 230 долларов, то получается, что переплатили 50 на каждую тысячу кубов. Если умножим на полтора, то получится 75 миллионов долларов. И переплатили не "Нафтогаз", не Коболев, не трейдеры, а ОПЗ, которому уже пришел логический конец. Он же остановился, потому что для него разница в эти же 50 долларов вообще критична. Это критическая разница для отдельных областей украинской промышленности", — подчеркнул эксперт.

    В свою очередь экономический эксперт Всеволод Степанюк считает, что остановка ОПЗ — это свидетельство качества государственного управления.

    "То, что предприятие работало с прибылью в 2015 году, а в 2016 году было остановлено — это следствие качества государственного управления. Завод вряд ли будет обанкрочен, он и так имеет задолженность перед многими предприятиями, и наращивать долги вряд ли надо. Вопрос достаточно банальный — стоимость газа превышает себестоимость продукции и продукция становится неконкурентноспособной. Предприятие по-просту остановилось", — констатировал Степанюк.

    "Это говорит, что заявления о том, что мы можем не закупать российский газ — это ложь. Мы, конечно, можем не закупать российский газ, если у нас не будут работать предприятия", — добавил эксперт.

    Владимир Лановой
    wikipedia
    Владимир Лановой о ритуальных танцах вокруг приватизации ОПЗ

    "Черный лебедь" аммиачного рынка

    Предложение в виде ОПЗ будет мало интересовать потенциальных арендаторов, пока не изменится мировой тренд на дешевое сырье. В настоящее время нефть торгуется в пределах 55 долларов за баррель. Это лучше, чем в 2015 году, но не намного. Пока нефть стоит недорого, мировые цены на сырьевые товары тоже будут низкими. Украинский экспорт — преимущественно сырьевой, поэтому продукции ОПЗ в виде химических удобрений не стоит рассчитывать на рост цен.

    Первый заместитель ПАО "ОПЗ" Николай Щуриков считает, что главный тренд 2016 года носил пугающее название "аммиачной депрессии" — и пока нельзя сказать, что рынку удалось преодолеть этот этап.

    "По прогнозам IFA (Международной ассоциации производителей удобрений) на 2017-2020 гг., из-за уменьшения производства аммиака в Китае на 15 мегатонн, в Восточной Азии дальнейшего прироста мощностей не будет (в отличие от Северной Америки, Африки и западноазиатского региона). К 2020 году глобальное производство продукта достигнет 230 млн тонн (+10% к уровню 2015 года). Совсем свежее, декабрьское исследование Q3 Global Ammonia Capacity and Capital Expenditure Outlook — US and Iran Continue to Add to Ammonia Industry Expansion приводит следующий прогноз: выработка аммиака к 2020 году — 277 млн тонн, причем доминировать продолжат США и Ближний Восток, вызвавшие перенасыщение собственного рынка и падение котировок", — отметил Щуриков.

    "В конце 2016 года я выразил надежду, что правительство останется серьезным в своем намерении оздоровить Одесский припортовый завод, и в дальнейшей перспективе предприятие найдет если не покупателя, то как минимум арендатора. Однако очевидно, что ситуация будет зависеть не только от доброй воли отечественных чиновников, но и от глобальных трендов", — подчеркнул он.

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    Однако, ситуация на ОПЗ напрямую зависит от правительства Украины. В настоящее время действует импортный паритет цены на природный газ. Это значит, что Кабмин своим решение устанавливает стоимость газа. И со второй половины года ожидается рост стоимости газа, который отражает повышение мировых цен на нефть с небольшим временным отставанием.

    Будет ли правительство пересматривать стоимость газа? В случае такого варианта развития событий, заводу и дальше будет выгоднее простаивать, чем оплачивать завышенную стоимость газа, купленного в Европе. Наверное, это хороший ответ главе правительства Украины, который обещает бороться с безработицей путем создания новых рабочих мест, хотя на практике закрывает предприятия, которые могли бы плодотворно работать, если бы находились в другой стране.

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