"Аммиачная депрессия" Украины против рабочих мест Гройсмана

Наталья Печорина, РИА Новости Украина

Одесский припортовый завод остановлен с конца декабря 2016 года. Официальной причиной остановки завода стала высокая цена на газ, которую предложил заводу монопольный поставщик, "Нафтогаз Украина".

И если 2015 год ОПЗ закончил с прибылью 11 миллиардов гривен, то в конце 2016 года предприятие остановилось, потому что не смогло оплатить сырье в виде газа, которое необходимо в производственном процессе.

"Временная" остановка

Одесский припортовый завод (город Южный, Одесская область) — второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий — по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.

Этот привлекательный объект Фонд госимущества Украины дважды не сумел продать на аукционе: заявок от потенциальных покупателей просто не было. Зато были долги за газ. После установления цены за тысячу кубометров на уровне 6879 грн, внедрении принципа паритетной импорту цены и установления монополии "Нафтогаза" на поставки промышленным потребителям, производство аммиачных удобрений из выгодного стало убыточным. Поэтому, накануне 2017 года ОПЗ объявил о приостановке работы.

"В связи с высокой ценой природного газа, поставляемого НАК "Нафтогаз Украины", которая не корреспондируется с ценами на мировом рынке на продукцию завода, принимая во внимание невозможность дальнейшей поставки природного газа в 2017 году со стороны НАК "Нафтогаз Украины" до погашения существующего долга, принято решение о временной остановке производств и цехов завода", — указано в сообщении завода.

В настоящее время АО "ОПЗ", по согласованию с Фондом государственного имущества Украины, ведет поиск компаний, заинтересованных в аренде целостного комплекса на длительный период.

За неполный год долг ОПЗ за газ составил 1,5 млрд грн. Погашение долга перед "Нафтогазом" планируется осуществить за счет арендных выплат. Но, как и в случае с приватизацией предприятия, желающих взять в аренду целостный имущественный комплекс и платить за газ по завышенной, нерыночной цене, пока не наблюдается.

По оценке сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, в настоящее время завод переплачивает за газ порядка 50 долларов в стоимости тысячи кубометров.

"Если принять во внимание, что российский стоил где-то 180 долларов, это контрактная цена на четвертый квартал, в частности на декабрь, а европейский стоит 230 долларов, то получается, что переплатили 50 на каждую тысячу кубов. Если умножим на полтора, то получится 75 миллионов долларов. И переплатили не "Нафтогаз", не Коболев, не трейдеры, а ОПЗ, которому уже пришел логический конец. Он же остановился, потому что для него разница в эти же 50 долларов вообще критична. Это критическая разница для отдельных областей украинской промышленности", — подчеркнул эксперт.

В свою очередь экономический эксперт Всеволод Степанюк считает, что остановка ОПЗ — это свидетельство качества государственного управления.

"То, что предприятие работало с прибылью в 2015 году, а в 2016 году было остановлено — это следствие качества государственного управления. Завод вряд ли будет обанкрочен, он и так имеет задолженность перед многими предприятиями, и наращивать долги вряд ли надо. Вопрос достаточно банальный — стоимость газа превышает себестоимость продукции и продукция становится неконкурентноспособной. Предприятие по-просту остановилось", — констатировал Степанюк.

"Это говорит, что заявления о том, что мы можем не закупать российский газ — это ложь. Мы, конечно, можем не закупать российский газ, если у нас не будут работать предприятия", — добавил эксперт.

"Черный лебедь" аммиачного рынка

Предложение в виде ОПЗ будет мало интересовать потенциальных арендаторов, пока не изменится мировой тренд на дешевое сырье. В настоящее время нефть торгуется в пределах 55 долларов за баррель. Это лучше, чем в 2015 году, но не намного. Пока нефть стоит недорого, мировые цены на сырьевые товары тоже будут низкими. Украинский экспорт — преимущественно сырьевой, поэтому продукции ОПЗ в виде химических удобрений не стоит рассчитывать на рост цен.

Первый заместитель ПАО "ОПЗ" Николай Щуриков считает, что главный тренд 2016 года носил пугающее название "аммиачной депрессии" — и пока нельзя сказать, что рынку удалось преодолеть этот этап.

"По прогнозам IFA (Международной ассоциации производителей удобрений) на 2017-2020 гг., из-за уменьшения производства аммиака в Китае на 15 мегатонн, в Восточной Азии дальнейшего прироста мощностей не будет (в отличие от Северной Америки, Африки и западноазиатского региона). К 2020 году глобальное производство продукта достигнет 230 млн тонн (+10% к уровню 2015 года). Совсем свежее, декабрьское исследование Q3 Global Ammonia Capacity and Capital Expenditure Outlook — US and Iran Continue to Add to Ammonia Industry Expansion приводит следующий прогноз: выработка аммиака к 2020 году — 277 млн тонн, причем доминировать продолжат США и Ближний Восток, вызвавшие перенасыщение собственного рынка и падение котировок", — отметил Щуриков.

"В конце 2016 года я выразил надежду, что правительство останется серьезным в своем намерении оздоровить Одесский припортовый завод, и в дальнейшей перспективе предприятие найдет если не покупателя, то как минимум арендатора. Однако очевидно, что ситуация будет зависеть не только от доброй воли отечественных чиновников, но и от глобальных трендов", — подчеркнул он.

Читайте также: ОПЗ отдадут в концессию олигархам – Загородний

Однако, ситуация на ОПЗ напрямую зависит от правительства Украины. В настоящее время действует импортный паритет цены на природный газ. Это значит, что Кабмин своим решение устанавливает стоимость газа. И со второй половины года ожидается рост стоимости газа, который отражает повышение мировых цен на нефть с небольшим временным отставанием.

Будет ли правительство пересматривать стоимость газа? В случае такого варианта развития событий, заводу и дальше будет выгоднее простаивать, чем оплачивать завышенную стоимость газа, купленного в Европе. Наверное, это хороший ответ главе правительства Украины, который обещает бороться с безработицей путем создания новых рабочих мест, хотя на практике закрывает предприятия, которые могли бы плодотворно работать, если бы находились в другой стране.