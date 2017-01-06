История о "влиянии РФ на выборы в США" выгодна политикам – экс-агент ФБР

КИЕВ, 6 янв – РИА Новости Украина. История с кибератакой российских хакеров на выборы в США выгодна части американского политического истеблишмента, именно поэтому они не заботятся о реальных доказательствах, сказала телеканалу RT бывшая агент ФБР Коллин Роули.

Ранее некоторые из 17 спецслужб, входящих в разведывательное сообщество США, заявили о том, что российские хакеры атаковали во время предвыборной кампании ресурсы политических организаций страны, чтобы помочь республиканцу Дональду Трампу победить. Однако с такими выводами не согласился директор ФБР Джеймс Коми.

"Их (спецслужбы и Демпартию США) поймали на слове, потому что в октябре их стали просить подтвердить связи России и WikiLeaks. Они объявили о выводах без доказательств. И до сегодняшнего дня этой информации нет. Они продолжают обещать. Клеппер (директор Национальной разведки Джеймс Клэппер) и Роджерс (директор Агентства национальной безопасности (АНБ) Майк Роджерс) говорят слово в слово: "Российские хакеры атаковали выборы". Но до сих пор у них нет доказательств, как эта информация, которая была передана через WikiLeaks, повлияла на выборы. Они на самом деле противоречат самим себе в этом смысле", — отметила Роули.

Касаясь темы, почему мысль об атаке российских хакеров приветствуется, как демократами, так и некоторыми республиканцами, она заявила, что это отвечает их интересам. "У нас проблема в том, что демократам нужно обвинить кого-нибудь в поражении Хиллари Клинтон. С другой стороны, у нас в сенате есть республиканцы, которые поддерживают усиление напряжения с Россией и используют эту историю в этих целях", — сказала она.

В четверг представители спецслужб США дали показания на слушаниях в конгрессе по заявленным ранее обвинениям касательно причастности России к кибератакам во время президентской кампании в 2016 году.

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На слушаниях присутствовали директор Национальной разведки Джеймс Клеппер, директор Агентства национальной безопасности Майк Роджерс и замглавы Пентагона по вопросам разведки Марсель Леттре.

Слушания в конгрессе состоялись за день до намеченного на пятницу специального брифинга разведслужб для избранного президента Дональда Трампа по кибератакам против Демократической партии, кандидат от которой — экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон проиграла президентскую гонку.

"Надо подождать пару недель, но мне кажется, что мы будем находиться там же, где и сейчас", — отметила Роули.

В команде избранного президента США Дональда Трампа назвали попытку увязать действия хакеров с его победой на выборах "попыткой делегитимизации" итогов выборов. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России.

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В конце декабря минувшего года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли российским дипломатам доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персоной нон грата объявлены 35 российских дипломатов.