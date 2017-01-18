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    Вена за постепенное снятие санкций против РФ после выполнения "Минска" - Курц

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    Министр иностранных дел и интеграции Австрии Себастьян Курц. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц, заявил, что выступает за постепенное снятие санкций ЕС против России в случае выполнения минских соглашений.

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    "Снятие экономических ограничительных мер ЕС против России связано с полным выполнением минских соглашений. Так как до сих пор было мало прогресса по их выполнению, санкции недавно были продлены до конца июля 2017 года. С моей точки зрения, в случае ощутимого и проверяемого прогресса по минским соглашениям, надо обсуждать постепенное снятие этих мер. Однако это не относится к санкциям, введенным в ответ на незаконное присоединение Крыма", — сказал он агентству Sputnik.

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    США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив их во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

    В январе президент США Барак Обама продлил на год санкции США против РФ, введенные в 2014 году из-за ситуации в Украине.

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