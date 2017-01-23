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    Барак Обама vs Дональд Трамп: сравнение инаугураций

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (633)

    (обновлено: )28
    Инаугурация Барака Обамы, Библию держит супруга Мишель, 20 января 2009 года
    Инаугурация Дональда Трампа, Библию держит супруга Мелания, 20 января 2017 года
    Инаугурация Барака Обамы, 20 января 2009 года. Ситуация на Национальной аллее - отрезке музейно-парковой зоны в центре Вашингтона между Капитолием и мемориалом Линкольна
    Инаугурация Дональда Трампа, 20 января 2017 года. Ситуация на Национальной аллее - отрезке музейно-парковой зоны в центре Вашингтона между Капитолием и мемориалом Линкольна
    Танец Барака Обамы и его супруги Мишель на балу в честь инаугурации, 20 января 2009 года
    Танец Дональда Трампа и его супруги Мелании на балу в честь инаугурации, 20 января 2017 года
    Танец Барака Обамы и его супруги Мишель на балу в честь инаугурации, 20 января 2009 года
    Танец Дональда Трампа и его супруги Мелании на балу в честь инаугурации, 20 января 2017 года
    Мишель Обама, Барак Обама, Джордж Буш, Лора Буш в день инаугурации Барака Обамы, 20 января 2009 года
    Мелания Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама и Мишель Обама в день инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2017 года
    Инаугурационный парад в честь Барака Обамы. На фото - президент США с супругой Мишель, 20 января 2009 года
    Инаугурационный парад в честь Дональда Трампа. На фото - президент США с супругой Меланией и сыном Бэрроном, 20 января 2017 года
    Инаугурация Барака Обамы, Библию держит супруга Мишель, 20 января 2009 года
    Инаугурация Барака Обамы, Библию держит супруга Мишель, 20 января 2009 года.
    TIM SLOAN / AFP
    Инаугурация Дональда Трампа, Библию держит супруга Мелания, 20 января 2017 года
    Инаугурация Дональда Трампа, Библию держит супруга Мелания, 20 января 2017 года.
    Mark RALSTON / AFP
    Инаугурация Барака Обамы, 20 января 2009 года. Ситуация на Национальной аллее - отрезке музейно-парковой зоны в центре Вашингтона между Капитолием и мемориалом Линкольна
    Инаугурация Барака Обамы, 20 января 2009 года. Ситуация на Национальной аллее - отрезке музейно-парковой зоны в центре Вашингтона между Капитолием и мемориалом Линкольна.
    Alex Wong/Getty Images/AFP ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
    Инаугурация Дональда Трампа, 20 января 2017 года. Ситуация на Национальной аллее - отрезке музейно-парковой зоны в центре Вашингтона между Капитолием и мемориалом Линкольна
    Инаугурация Дональда Трампа, 20 января 2017 года. Ситуация на Национальной аллее - отрезке музейно-парковой зоны в центре Вашингтона между Капитолием и мемориалом Линкольна.
    REUTERS Lucas Jackson
    Танец Барака Обамы и его супруги Мишель на балу в честь инаугурации, 20 января 2009 года
    Танец Барака Обамы и его супруги Мишель на балу в честь инаугурации, 20 января 2009 года.
    AFP PHOTO/Stan HONDA
    Танец Дональда Трампа и его супруги Мелании на балу в честь инаугурации, 20 января 2017 года
    Танец Дональда Трампа и его супруги Мелании на балу в честь инаугурации, 20 января 2017 года.
    Robyn Beck / AFP
    Танец Барака Обамы и его супруги Мишель на балу в честь инаугурации, 20 января 2009 года
    Танец Барака Обамы и его супруги Мишель на балу в честь инаугурации, 20 января 2009 года.
    AFP PHOTO / Saul LOEB
    Танец Дональда Трампа и его супруги Мелании на балу в честь инаугурации, 20 января 2017 года
    Танец Дональда Трампа и его супруги Мелании на балу в честь инаугурации, 20 января 2017 года.
    REUTERS Jonathan Ernst
    Мишель Обама, Барак Обама, Джордж Буш, Лора Буш в день инаугурации Барака Обамы, 20 января 2009 года
    Мишель Обама, Барак Обама, Джордж Буш, Лора Буш в день инаугурации Барака Обамы, 20 января 2009 года.
    TANNEN MAURY / POOL / AFP
    Мелания Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама и Мишель Обама в день инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2017 года
    Мелания Трамп, Дональд Трамп, Барак Обама и Мишель Обама в день инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2017 года.
    Robyn BECK / AFP
    Инаугурационный парад в честь Барака Обамы. На фото - президент США с супругой Мишель, 20 января 2009 года
    Инаугурационный парад в честь Барака Обамы. На фото - президент США с супругой Мишель, 20 января 2009 года.
    AFP PHOTO / Pool / Doug MILLS
    Инаугурационный парад в честь Дональда Трампа. На фото - президент США с супругой Меланией и сыном Бэрроном, 20 января 2017 года
    Инаугурационный парад в честь Дональда Трампа. На фото - президент США с супругой Меланией и сыном Бэрроном, 20 января 2017 года.
    REUTERS Jonathan Ernst

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    Инаугурация Барака Обамы, Библию держит супруга Мишель, 20 января 2009 года.

    Агентство РИА Новости Украина сравнило инаугурации 44-го президента США Барака Обамы и 45-го главы государства Дональда Трампа. Подборка содержит как сам момент присяги, так и танец с первой леди, а также их прогулку после церемонии.

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    Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.

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