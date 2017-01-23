Барак Обама vs Дональд Трамп: сравнение инаугураций

Инаугурация Барака Обамы, 20 января 2009 года. Ситуация на Национальной аллее - отрезке музейно-парковой зоны в центре Вашингтона между Капитолием и мемориалом Линкольна.

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