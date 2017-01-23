Барак Обама vs Дональд Трамп: сравнение инаугураций

Агентство РИА Новости Украина сравнило инаугурации 44-го президента США Барака Обамы и 45-го главы государства Дональда Трампа. Подборка содержит как сам момент присяги, так и танец с первой леди, а также их прогулку после церемонии.
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Напомним, Дональд Трамп в пятницу, 20 января, сменил Барака Обаму на посту президента США, принеся присягу главы государства на церемонии инаугурации у Капитолия. Трампа привел к присяге председатель Верховного суда США Джон Робертс.