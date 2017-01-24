Сильный дождь в США разогнал протесты против Трампа - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

В понедельник, 23 января, состоялся первый рабочий день Дональда Трампа в Белом доме. Он уже успел заявить о том, что первым делом займется пересмотром так называемой североамериканской ЗСТ "Нефть", которая объединяет США, Мексику и Канаду. На сайте Белого Дома говорится, что если Канада и Мексика не захотят пересматривать это соглашение, тогда США могут вообще выйти из него.

С сайта Белого дома исчезли разделы, которые ранее утверждали, что приоритетом в политике Вашингтона является защита прав ЛГБТ-сообщества и борьба с изменениями климата.

В это же время в США прошли массовые акции протеста. В частности, женские марши прокатились по нескольким городам США, и там большую роль сыграли голливудские звезды и звезды шоу-бизнеса, среди них была и Мадонна. В этих акциях протеста приняли участие около 500 тысяч женщин.

Подробнее о протестных настроениях в США сообщил спецкор "Голоса Столицы" в США Рустем Сафронов.

Успокоилось ли все в Вашингтоне или акции протеста продолжаются?

— Во-первых, сегодня рабочий день, во-вторых погода не благоприятствует: целый день идет сильный дождь, поэтому он остудил чувства многих людей, и протестующие, которые прибыли из других городов, уже вчера вечером начали разъезжаться, чтобы вернуться к местам своей постоянной дислокации.

Будут ли далее собираться на акции протеста, или разок попротестовали и хватит? BuzzFeed / Twitter "Трамповская резня". Массовые протесты проходят в крупных городах США

— Естественное течение жизни все-таки заставит этих людей сократить масштаб, не так много профессиональных протестующих, которые ездят с протеста на протест. А вообще, документалист Майкл Мур собирался ознаменовать протестами сто дней президентства Трампа…

Сейчас активно в русскоязычных СМИ раскручивается тема, что Трамп отказался публиковать свою налоговую декларацию, и его советники пояснили это тем, что ничего нового и важного американцы из нее не узнают. Насколько это важно сегодня для американцев?

— Известно, что представители порядка шести штатов требовали, чтобы он это сделал. Действительно все, как правило, показывают. А то, что он не показал, это необычно и это несколько вызывающее поведение.

Это вступает в прямое противоречие с законами или нет?

— Прямого запрета нет. Есть просто устоявшаяся практика. Но Трамп за словом в карман не лезет: как только его начали упрекать, он тут же парировал.

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Ранее дипломат Василий Филипчук в эфире ГС заявил, что жесткие требования возвращения в США ряда послов отражают всю ненормальность, которая сейчас царит в стране относительно передачи власти от Обамы Трампу.