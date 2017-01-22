Около 2 млн человек приняли участие в женском марше в США

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. До двух миллионов человек приняли участие в марше женщин после инаугурации Дональда Трампа в разных городах США, передает агентство Франс Пресс.

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Только в одном Вашингтоне – главной точке проведения протестов, – как ожидают организаторы, итоговое число участников может составить полмиллиона человек, что в два раза больше, чем предсказывалось ранее.

Столько же протестующих вышло на улицы Лос-Анджелеса, сообщает местная полиция, которая пока устанавливает точное число участников. Между тем, организаторы марша заявили о 750 тысячах демонстрантов. Еще более 500 тысяч человек маршировали в Нью-Йорке.

По неподтвержденным со стороны полиции данным, 150 тысяч человек вышли с протестом в Чикаго. Примерно столько же участников насчитали в Бостоне. Масштабные собрания демонстрантов наблюдались в Майами, Денвере, Сиэтле, Филадельфии.

Марширующих американцев поддержали и в других городах мира – Берлине, Париже, Риме, Вене, Женеве, Амстердаме, Найроби, Сиднее, Мельбурне, Токио, Хельсинки. "Марш женщин" прошел даже в Антарктиде.

В пятницу во время празднования инаугурации Трампа противники президента также проводили акции протеста в Вашингтоне. Протестующие били витрины и стекла в машинах. Стражи порядка применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы. Сообщалось о более чем 200 задержанных за беспорядки, пострадали несколько полицейских.