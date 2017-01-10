Звезды Голливуда и певицы США выйдут на женский марш против Трампа

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Голливудские звезды и знаменитые певицы выйдут на женский марш против избранного президента США Дональда Трампа, сообщает издание Washington Examiner.

Протестное шествие состоится в Вашингтоне 21 января — на следующий день после инаугурации нового президента — и будет носить мирный характер, сообщает газета. В нем примут участие певицы Шер и Кэти Перри, актрисы Скарлетт Йоханссон, Америка Феррера, Эми Шумер, Джулианна Мур и Фрэнсис Макдормэнд.

Более 150 аналогичных мероприятий пройдут в тот же день и в других штатах США. Например, шествие в Юте возглавит актриса и телеведущая Челси Хэндлер.

Инаугурация 45-го президента США пройдет 20 января. Она начнется в 12.00 по местному времени (19.00 по Киеву) у здания Капитолия, где заседает конгресс. Отмечалось, что Трамп планирует лично написать свою инаугурационную речь. На церемонии будут присутствовать от двух до трех миллионов человек.

Напомним, актриса Мерил Стрип, произнося речь после получения награды за вклад в кинематограф, заявила, что "неуважение рождает неуважение", приведя в качестве примера случай публичного пародирования жестов и речи журналиста-инвалида Трампом, и хотя она ни разу не назвала имя избранного президента США, всем было очевидно, что она говорит о нем. Трамп в ответ назвал Стрип "фанаткой Клинтон".