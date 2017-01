"Трамповская резня". Массовые протесты проходят в крупных городах США

Алексей Богдановский — Вашингтон, для РИА Новости Украина

Массовые протесты прошли в субботу в ряде городов США на следующий день после инаугурации президента США Дональда Трампа. Судя по "картинке" телеканалов, стотысячные демонстрации собрались как минимум в нескольких городах — Вашингтоне, Чикаго, Лос-Анджелесе, Бостоне, Нью-Йорке, десятки тысяч человек вышли на улицы в других городах, таких как Денвер, Индианаполис, Сиэтл, Сент-Луис, Детройт и Окленд.

Акция протеста озаглавлена "Марш женщин", ее организаторы распространили политическую программу, в которой требуют обеспечения прав женщин, включая право на аборт, борьбы с насилием со стороны полицейских, равенства полов и рас. К акции присоединились активисты ряда движений, включая Occupy Wall Street, Black Lives Matter ("Жизни черных тоже в счет" — кампания против насилия со стороны полиции), а также движение за однополые браки и движение американских индейцев.

Две разных Америки вышли за два дня на Национальную аллею между Белым домом и Капитолием в американской столице. В пятницу аллея была наводнена собравшимися на инаугурацию людьми в красных бейсболках с лозунгом Дональда Трампа: "Сделаем Америку вновь великой!" Они горячо приветствовали Трампа. В субботу на аллею вышли сотни тысяч женщин в вязаных розовых шапочках с кошачьими ушами — намек на плохо поддающиеся печати комментарии Трампа о женщинах, которые утекли в прессу перед выборами президента. Лозунги марша были политическими, но большинство собравшихся выражали неодобрение и лично Трампу.

В Вашингтоне, по косвенным данным, в протестах могли принять участие больше человек, чем в инаугурации Трампа. По сообщению столичного метрополитена, к 11 утра метро воспользовались 275 тысяч человек — это на 82 тысячи больше, чем в день инаугурации Трампа. По данным властей Вашингтона, которые приводит АР, число участников протеста могло составить более полумиллиона человек. Организаторы даже отказались от марша, поскольку люди стояли плотной толпой на всем протяжении запланированного шествия.

При этом подсчет протестующих и участников инаугурации в США сильно политизирован, поэтому федеральным структурам запрещено законом тратить деньги на подобные подсчеты. По оценкам корреспондента РИА Новости, толпа на Индепенденс-авеню и трехкилометровой Национальной аллее в Вашингтоне выглядела сравнимой по численности с количеством зрителей на инаугурации. Многие люди не могли пройти ближе, чем за десяток кварталов от демонстрации.

Метро было забито с самого утра, розовые шапочки были повсюду, причем как на женщинах, так и на мужчинах. Периодически в переполненных вагонах начиналась перекличка. Кто-то из пассажиров кричал: "Кто здесь едет на марш?" Весь вагон кричал в ответ.

Несмотря на общий серьезный тон демонстрации, ее лозунги перемежали неприязнь к Трампу с шутками в его адрес.

Наиболее серьезные лозунги на транспарантах требовали равенства между мужчинами и женщинами. Часто встречались надписи: "Равенство для всех", "Уважение ко всем", "Я поддерживаю права иммигрантов", "Жизни черных тоже в счет".

"Я не принимаю то, что не могу изменить, я меняю то, что не могу принять", — гласил один из плакатов. "Игнорируйте твиты Трампа, они отвлекают от настоящих проблем", — говорилось на другом.

Было и много насмешек в адрес Трампа, которого изображали в образе Шалтая-Болтая из "Алисы в стране чудес" или в виде угрожающей кометы с хвостом развевающихся светлых волос. "Мы зачешем волосы назад!" — написал кто-то на своем плакате (этот лозунг по-английски лишь на одну букву отличается от знаменитого лозунга протеста — "Мы преодолеем!"). "Хватай его за парик!" — гласил один из плакатов, намекая на хвастовство Трампа тем, что женщины разрешают ему хватать себя, потому что он "звезда". Многие называли себя "злыми женщинами" — так Трамп назвал Хиллари Клинтон. Сама Клинтон в ходе марша написала в Twitter, что поддерживает его участников. Другие заявляли, что женщины сильны и готовы организоваться, чтобы противостоять Трампу.

Многие участники протеста выступают с конкретными политическими лозунгами. Например, Кристин Батта из штата Мэриленд требует сохранить реформу здравоохранения, которую решил отменить Трамп. "Мне поставили диагноз "рассеянный склероз", когда мне было 23 года. Благодаря закону "О доступном здравоохранении" мне никогда не отказывали в лечении, даже когда я потеряла работу, я все равно смогла получить страховку… Я получаю лечение, благодаря которому болезнь не возвращается, и это очень дорого, так что мне постоянно нужно лекарство", — сказала Батта. По ее словам, она пока не слышала от Трампа конкретных деталей того, как будет работать новый закон о здравоохранении.

"Меня волнуют вопросы здравоохранения, женские права. Не могу выделить что-то одно", — говорит участница протестов Бетани. На вопрос о том, протестует ли она против Трампа или его политики, Бетани отвечает: "И то, и другое".

"Вы не можете со всеми соглашаться, но должны всех уважать. Я не протестую, я выступаю за права женщин, поскольку это то же самое, что права человека", — говорит госслужащий Питер. Его плакат говорит: "Уважайте всех!"

"У нас с вами белая кожа, наши предки не из Америки. Если кто-то против иммиграции, то он должен быть либо американским индейцем, либо просто чушью собачьей. Мы нация иммигрантов", — говорит Эрнест Блэк. При этом он опасается, что Трамп "запродаст страну России", ссылаясь на услышанные в СМИ новости о том, что Россия якобы пыталась повлиять на американские выборы. Блэк готов поверить даже в заявления, будто "русские хакеры" каким-то образом вмешались в подсчет голосов, хотя администрация Барака Обамы это категорически опровергла. Плакаты, на которых Трампа называли "марионеткой России" в сочетании с искаженными словами русского языка, встречались на демонстрации достаточно часто.

ЦРУ, ФБР и АНБ распространили 6 января доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. Президент РФ Владимир Путин, говоря об обвинениях во взломе, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны.

Ряд известных в США Людей выступили на митинге, отстаивая конкретные политические меры.

Так, актриса Скарлетт Йоханссон заявила о поддержке организации "Планирование семьи", которую хотят лишить финансирования республиканцы, поскольку она осуществляет аборты. "Президент Трамп, я не голосовала за вас, но я уважаю тот факт, что вы избранный президент. Поэтому я прошу, чтобы чтобы вы поддерживали меня, мою сестру, мою мать", — заявила Йоханссон, по словам которой, необходимо обеспечить женщинам доступ к медицине, в особенности когда речь идет о "самом сложном выборе в жизни". Многие собравшиеся поддерживали именно возможность искусственного прерывания беременности, в том числе за государственные деньги, если речь идет о бедных женщинах. "Я беременна, но за выбор", — гласил плакат одной из женщин. Немногочисленные митингующие против абортов также присутствовали на месте, стоя прямо напротив сторонников абортов.

"Мы не позволим мужчинам в правительстве контролировать наши тела", — заявила со сцены певица, лауреат 15 премий "Грэмми" Алиша Киз. "Я против ненависти, женоненавистничества и регистрации мусульман", — добавила Киз, прежде чем исполнить свою песню This Girl Is On Fire.

"Мы нация иммигрантов, и мы не станем нацией невежества", — сказала актриса Америка Феррера.

Мэр Вашингтона Мюриэль Боузер заявила, что федеральные власти во главе с Дональдом Трампом должны "оставить нас в покое". Городские власти традиционно спорят с федеральными властями и требуют статуса штата для столичного округа Колумбия, который находится в ведении конгресса, но не имеет в нем голосующих депутатов.

Режиссер-документалист Майкл Мур заявил, что надо "покончить с трамповской резней", используя то же слово "резня", что употребил Трамп в своей инаугурационной речи, говоря о проблемах преступности и наркотиков. Он также призвал убрать нынешнее руководство Демократической партии и пригласить новых лидеров, в том числе больше женщин.

Сам Трамп пока не прокомментировал протесты против него. Начав день со службы в вашингтонской церкви, президент США направился в штаб-квартиру Центрального разведывательного управления, чтобы "поблагодарить работников разведывательного сообщества". По сообщению журналистов президентского пресс-пула, большинство протестующих, которым встречался кортеж Трампа, отнеслись к нему неодобрительно, но были и те, кто приветствовали президента США. Никаких инцидентов при разъездах Трампа по столице на фоне массовых протестов не было.

Протесты в ряде крупнейших городов США продолжились вечером в субботу.