наверх
23.01.201703:43
Курсы валют НБУ
  • EUR29.16- 0.11
  • USD27.43- 0.01
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    "Марш женщин" в Вашингтоне

    Тема:

    Президентство Трампа: протесты, первые указы (621)

    14
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участница "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участница "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участница "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Марш женщин в Вашингтоне
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Рекомендуем

    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой областиРазрушения в поселке Спартак21:37 22.01.2017
    В Киеве открыли мемориальную доску Евгению КоновальцуОткрытие мемориальной доски Евгению Коновальцу в Киеве19:04 22.01.2017
    Акция по соединению берегов Днепра живой цепью в Киеве в День СоборностиДень Соборности в Киеве: берега Днепра соединили "живой цепью"14:26 22.01.2017
    Петр Порошенко принял участие в торжествах по случаю Дня Соборности УкраиныПорошенко на торжествах по случаю Дня Соборности Украины13:55 22.01.2017
    Крушение поезда в ИндииКрушение поезда в Индии10:37 22.01.2017
    Празднование Дня Святого Антония в ИспанииПразднование Дня Святого Антония в Испании06:21 22.01.2017
    Парад в честь инаугурации президента США Д. Трампа в ВашингтонеПарад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне04:33 22.01.2017
    На месте убийства адвоката в КиевеНа месте убийства адвоката в Киеве02:33 22.01.2017
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школуВизит Хуга в Донецкую область21:11 21.01.2017
    Все фотоленты
    Участники "Марша женщин" в Вашингтоне.

    Организаторы протестов в Вашингтоне отказались от проведения марша из-за незапланированно высокой явки, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимного представителя столичных властей.

    Первоначально организаторы планировали пройти по городу маршем, но весь предполагавшийся маршрут оказался заблокирован плотной толпой. Организаторы ожидали до 200 тысяч участников, но в центре Вашингтона собрались более полумиллиона протестующих, уточняет агентство.

    Смотрите также: В США сотни тысяч вышли на "Марш женщин на Вашингтон"

    Как передавал корреспондент РИА Новости, людьми была заполнена почти вся трехкилометровая Национальная аллея, на которой находятся Белый дом и Капитолий, а также Индепенденс-авеню, по которой планировалось идти маршем.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки