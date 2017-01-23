"Марш женщин" в Вашингтоне

Организаторы протестов в Вашингтоне отказались от проведения марша из-за незапланированно высокой явки, сообщило агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на анонимного представителя столичных властей.

Первоначально организаторы планировали пройти по городу маршем, но весь предполагавшийся маршрут оказался заблокирован плотной толпой. Организаторы ожидали до 200 тысяч участников, но в центре Вашингтона собрались более полумиллиона протестующих, уточняет агентство.

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Как передавал корреспондент РИА Новости, людьми была заполнена почти вся трехкилометровая Национальная аллея, на которой находятся Белый дом и Капитолий, а также Индепенденс-авеню, по которой планировалось идти маршем.