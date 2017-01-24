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    Политика

    Порошенко ожидает, что США при Трампе не отменят санкции против РФ

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (274)

    (обновлено: )30607
    Президент Петр Порошенко в ходе визита в Финляндию заявил, что Украина очень благодарна Соединенным Штатам за санкции в отношении Российской Федерации.
    Президент Украины Петр Порошенко
    пресс-служба Петра Порошенко

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит оснований для изменения позиции США по санкциям в отношении России.

    Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что санкции против РФ во время президентства Дональда Трампа будут постепенно сниматься.

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    "Украина очень благодарна США за санкции против России, мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли", — заявил Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.

    Глава украинского государства во вторник находится в Финляндии с официальным визитом.

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    США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили. В опубликованном 6 января совместном докладе докладе развед службы США вновь обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.

    В январе США продлили на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Украине.

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