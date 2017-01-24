Порошенко ожидает, что США при Трампе не отменят санкции против РФ

пресс-служба Петра Порошенко

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не видит оснований для изменения позиции США по санкциям в отношении России.

Ранее некоторые эксперты высказывали мнение, что санкции против РФ во время президентства Дональда Трампа будут постепенно сниматься.

"Украина очень благодарна США за санкции против России, мы не видим никаких причин для того, чтобы их отменяли", — заявил Порошенко на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.

Глава украинского государства во вторник находится в Финляндии с официальным визитом.

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США 29 декабря ввели санкции в отношении разведслужб и ряда частных лиц из РФ, обвинив во "вмешательстве в выборы" и объявили о высылке из страны 35 российских дипломатов, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". Никаких доказательств причастности России к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США не предъявили. В опубликованном 6 января совместном докладе докладе развед службы США вновь обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность.

В январе США продлили на год санкции, введенные в отношении РФ в марте 2014 года из-за ситуации в Украине.