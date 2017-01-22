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    Медведев: РФ не стоит рассчитывать на скорую отмену санкций

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    Медведев заявил, что России пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нее будут отменены санкции. По его мнению "все, что случилось, это надолго".
    Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев
    RIA News Александр Астафьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что РФ не стоит рассчитывать на скорую отмену антироссийских санкций. Об этом он сказал на съезде "Единой России".

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    "Пора расстаться с иллюзиями, что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции. Очевидно, что все, что случилось, это надолго. Нечего надеяться на чужие выборы, на приход каких-то руководителей иностранных", — сказал Медведев.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее президент США Обама продлил санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

    После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США многие политики, бизнесмены и эксперты заговорили о возможности смягчения или даже отмены американских санкций в отношении России уже в этом году. 

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