Керри: США стимулировали Европу к объединению вокруг санкций против РФ

Jim Watson / AFP

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США стимулировали Европу объединиться вокруг санкций против России из-за ситуации на Украине, заявил госсекретарь Джон Керри.

Выступая с прощальной речью, Керри отметил это в числе основных достижений уходящей администрации США.

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"США стимулировали Европу к объединению вокруг санкций", — сказал госсекретарь. Он признал, что Минские соглашения ещё не выполнены, тем не менее, по его словам, Запад показал России "цену, которую нужно платить за такое отступление от норм, над коими мы работали после Второй мировой войны".

Керри выразил уверенность, что "Украина и Европа едины в противостоянии мнению о том, что большие страны могут отнимать землю у малых стран". По его словам, "это невозможно в нашем мире, который придерживается международных норм".

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее президент США Барак Обама продлил санкции на год.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.