Премьер Люксембурга не исключил ужесточения санкций ЕС к РФ

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Мария Князева. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель не исключил как ослабления, так и усиления санкций Евросоюза в отношении России в текущем году. Об этом он сообщил РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума.

Смотрите также: Обама о причинах введения санкций против РФ

"Они (санкции — ред.) могут идти в обе стороны, мы должны посмотреть, как идут дела (в области реализации минских соглашений — ред.) Я против того, чтобы вводить новые санкции, просто чтобы иметь новые санкции", — завил Беттель в ответ на вопрос, ожидает ли он ослабления санкций в этом году.

"Важно знать, где мы находимся с точки зрения реализации (минских соглашений — ред.) Я не приму новых санкций без этого на повестке дня. Я откажусь от любых решений, если не буду знать, где мы находимся", — сказал он.

Решение о санкциях может быть принято лидерами стран ЕС только единогласно.

Читайте также — Reuters: Трамп говорит, Украина волнуется

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.