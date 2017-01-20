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    Премьер Люксембурга не исключил ужесточения санкций ЕС к РФ

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    Украина-РФ: новый виток санкций (474)

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    Как сообщил РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель, решение о санкциях может быть принято лидерами стран ЕС только единогласно..
    Премьер-министр Великого Герцогства Люксембург Ксавье Беттель
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина, Мария Князева. Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель не исключил как ослабления, так и усиления санкций Евросоюза в отношении России в текущем году. Об этом он сообщил РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума.

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    "Они (санкции — ред.) могут идти в обе стороны, мы должны посмотреть, как идут дела (в области реализации минских соглашений — ред.) Я против того, чтобы вводить новые санкции, просто чтобы иметь новые санкции", — завил Беттель в ответ на вопрос, ожидает ли он ослабления санкций в этом году.

    "Важно знать, где мы находимся с точки зрения реализации (минских соглашений — ред.) Я не приму новых санкций без этого на повестке дня. Я откажусь от любых решений, если не буду знать, где мы находимся", — сказал он.

    Решение о санкциях может быть принято лидерами стран ЕС только единогласно.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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