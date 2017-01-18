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    Прокуратура Стамбула санкционировала задержание 243 военных за связи с Гюленом

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    Турция послепереворотная: Эрдоган, РФ и ЕС (298)

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    Источник в правоохранительных органах сообщил, что операция по задержанию военных проходит в 54 провинциях страны. По версии прокуратуры, они использовали программу Bylock, которая применяется сторонниками Гюлена для обмена шифрованными сообщениями.
    Фетхуллах Гюлен. Архивное фото
    BBC

    КИЕВ, 18 янв – РИА Новости Украина. Прокуратура Стамбула выдала ордера на задержание 243 военнослужащих Вооруженных сил Турции по обвинению в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, сообщает в среду агентство Anadolu со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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    REUTERS IHLAS News Agency
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    Отмечается, что операция по задержанию военных проходит в 54 провинциях страны. По версии прокуратуры, они использовали программу Bylock, которая применяется сторонниками Гюлена для обмена шифрованными сообщениями.

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    В ночь на 16 июля 2016 года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

    Власти Турции обвинили Гюлена в причастности к попытке переворота и потребовали от США его экстрадиции. Сам Гюлен осудил мятеж и заявил о своей непричастности.

    После мятежа в Турции задержали около 40 тысяч человек по обвинению в причастности к организации Гюлена, около 100 тысяч госслужащих были уволены.

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