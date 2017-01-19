Могерини: решения ЕС по санкциям против РФ не будут зависеть от позиции США

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что все решения Евросоюза по санкциям против России являются самостоятельными и будут зависеть от ситуации, а не от решений, принятых США.

"Решения ЕС принимаются не в Вашингтоне, они принимаются в Брюсселе и в других местах, где потребуется, 28 странами, а в будущем — 27 странами. Наше решение по санкциям против России из-за присоединения Крыма и агрессии против Украины будут постоянно и всегда оцениваться по ситуации, останутся связанными с полной имплементацией "Минских соглашений", ситуацией на востоке Украине и не будут зависеть от решений, принятых в других местах", — заявила она, выступая на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.