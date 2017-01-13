Когда выстрелит компромат на Трампа?

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Дональд Трамп скрывает информацию о финансовых связях с Россией. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, передает Reuters. По его словам, новоизбранный президент мог бы предоставить доказательства обратного, однако не делает этого. И такая секретность "сеет сомнения в обществе".

В среду, 11 января, на пресс-конференции Дональд Трамп заявил, что у него нет никаких сделок, отношений и бизнеса с Россией, которые бы делали его зависимым от Москвы.

Эти заявления в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политтехнолог Олег Постернак.

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О чем говорят такие заявления пресс-секретаря Белого Дома?

— Пока видится, что тема и скандал углубляется. Основная мотивация — это, скажем так, продолжающаяся избирательная кампания. И, собственно, даже на пресс-конференции Трампа было похоже, будто бы он продолжает еще баллотироваться в президенты США. А с другой стороны, уходящая администрация Обамы и демократов используют уязвимости для стратегического возвращения на будущее и закрепления конфликтности в политическом поле, действующем в Америке. В любом случае история с кибер-атаками во время избирательной кампании, история сейчас, будто бы Кремль владеет компроматом на Трампа, отношения Трампа с разведывательными службами, при этом формирование новой администрации и очень тяжелые и сложные отношения внутри республиканской партии могут иметь колоссальные последствия в перспективе, и мы модем стать свидетелями мощного грандиозного политического скандала в будущем. Учитывая, безусловно, одиозность и некую даже эмоциональную подвижность фигуры новоизбранного президента США.

Выходит, что администрация Барака Обамы пытается максимально эффективно использовать то время, которое им осталось, и подогреть эту ситуацию?

— Да, естественно. Учитывая, что у демократов сейчас нет большинства в Конгрессе — ни в Палате представителей, ни в Сенате. Но стратегическая линия состоит в том, чтобы максимально обострить противоречия внутри правящей сейчас республиканской партии. Мы знаем, что среди самих республиканцев нет такого большого желания поддерживать все инициативы Трампа, и, возможно, на этом строится игра. И плюс еще и геополитический контекст. Безусловно, нежелание Трампа доверять изначально национальным разведывательным службам, конечно же, будет красиво сгенерировано на будущую поддержку среди американских избирателей. У Трампа много будет вызовов. И пока он с этими вызовами успешно не справляется.

В частности Трамп заявил: "То, что Путину нравится Трамп – это актив, а не пассив". И также: "Не думаю, что хорошо полажу с Путиным. Но вы же не думаете, что у Клинтон получилось бы лучше?" Что об этом высказывании скажете?

— Это его риторическая линия, классическая, в которой он пытается выглядеть как некий оригинальный человек, который по-новому подходит к вопросу с Россией. Проблема Трампа состоит в том, что он пытается найти компромисс в этих всех своих возможных делах в отношении России, но у него это очень плохо получается. И демократы, освоив эту антироссийскую линию и повышают градус напряжения не только в американском обществе, а во всемирном контексте, то есть из-за этого он вынужден частично уже примерять и занимать примирительную линию. И задача демократов — добиться максимальной устойчивости их внешнеполитической стратегии, стратегии Обамы, направленной на сдерживание и максимальное создание для России проблем, в том числе в мировом контексте. И если Трамп будет гнуть и дальше линию, направленную на диалог с Россией, направленную на компромисс, как он заявил — только дурак не может понимать, что с Россией нужно вести хорошие отношения и т. д., но чем больше он будет апеллировать к своей предыдущей позиции во время избирательной кампании, тем уязвимей он становится в глазах не только американских избирателей, но и своих партнеров в Европе.

То есть до инаугурации Трампа стоит еще ожидать каких-то действий от представителей администрации Обамы?

— Я думаю, еще будет много сюрпризов, учитывая, что сейчас гуляет среди СМИ выжимка из секретного доклада разведывательных служб, будто бы Россия имеет компромат. И уже пошли догадки — там не только финансовые схемы, там и личная жизнь Трампа, и его пребывание в России в свое время. Я думаю, что мы увидим много новых сюжетных линий, которые будут запущены в информационное пространство, и смаковать будут долго еще.

Пресс-конференция Дональда Трампа прояснила, какой будет его политика на должности главы США?

— Безусловно, Трамп на пресс-конференции выглядел более-менее достойно в своей внутриполитической риторике. То есть стена с Мексикой, отмена медицинской реформы Обамы — это его линии, которые он демонстрирует для того, чтобы быть максимально согласованным с теми своими предвыборными заявлениями.

На пресс-конференции Дональд Трамп был жесток с журналистами, в частности с CNN и изданием Buzzfeed, которые распространяли информацию о компромате. Какие последствия может иметь конфликт Трампа со СМИ?

— Я думаю, что в ближайшее время, до 20 января уж точно, в американо-российских отношениях вряд ли мы увидим какие-то резкие кульбиты. Конечно же, Трамп ждет уже официального вступления в должность. И вчера была номинация в Сенате Тиллерсона, нового госсекретаря, она продемонстрировала, между прочим, интересные тенденции, в частности, он четко сказал, что Крым был оккупирован Россией, но я не думаю, что мы должны пока руководствоваться такими дежурными стандартными заявлениями. Политика немножко глубже, тем более, у Трампа. Видимо, будет некое свое понимание, усредненное, синтетическое понимание американо-российских отношений, которое он будет реализовывать.

Напомним, политолог-международник Антон Кучухидзе считает, что после инаугурации Трампа между странами состоится ряд переговоров по проблемным вопросам, и уже тогда можно будет говорить, начнут ли США пересматривать свою политику в отношении Китая.