Кандидат в министры финансов США заявил, что обеспечит соблюдение санкций

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Кандидат на пост главы Минфина США в новой администрации Стивен Мнучин подтвердил, что обеспечит соблюдение существующих санкций в отношении России и Ирана, передает агентство Блумберг.

"Обеспечу выполнение существующих санкций в отношении России и Ирана", — приводит слова Мнучина агентство.

Ранее Мнучин заявил, что поддержит продление санкций против России, но при этом не исключил их ослабления в случае заключения с Москвой "лучшей сделки".

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, его позицию приводят лондонская Times и немецкая Bild, которым избранный глава государства дал интервью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ призвал дождаться вступления Трампа в должность, отметив, что Россия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения своего ядерного арсенала в обмен на санкционную сделку.