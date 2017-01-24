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    Россия

    Кандидат в министры финансов США заявил, что обеспечит соблюдение санкций

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (272)

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    По словам кандидата на пост главы Минфина США в новой администрации Стивена Мнучина, он обеспечит выполнение существующих санкций в отношении России и Ирана.
    Кандидат на пост главы Минфина США в новой администрации Стивен Мнучин
    wikipedia

    МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Кандидат на пост главы Минфина США в новой администрации Стивен Мнучин подтвердил, что обеспечит соблюдение существующих санкций в отношении России и Ирана, передает агентство Блумберг.

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    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк
    Торг не уместен. РФ-США, санкции и сокращение ядерных арсеналов

    "Обеспечу выполнение существующих санкций в отношении России и Ирана", — приводит слова Мнучина агентство.

    Ранее Мнучин заявил, что поддержит продление санкций против России, но при этом не исключил их ослабления в случае заключения с Москвой "лучшей сделки".

    Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил о возможности достичь с Россией соглашения о сокращении ядерного оружия в обмен на снятие американских санкций, его позицию приводят лондонская Times и немецкая Bild, которым избранный глава государства дал интервью. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ призвал дождаться вступления Трампа в должность, отметив, что Россия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения своего ядерного арсенала в обмен на санкционную сделку.

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