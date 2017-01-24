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    Политика

    Порошенко во вторник едет в Финляндию

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    Как сообщает пресс-служба Администрации президента, "программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Юхою Сипиле, спикером Эдускунты (парламента) Марией Лохелой".
    Петр Порошенко. Архивное фото
    GENYA SAVILOV / AFP

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 24 января, президент Украины Петр Порошенко собирается посетить Финляндию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Администрации президента Украины.

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    "Программой визита предусмотрены встречи главы государства с президентом Финляндии Саули Ниинистьо, премьер-министром Юхою Сипиле, спикером Эдускунты (парламента) Марией Лохелой", — сказано в сообщении.

    Также Порошенко намерен встретиться с представителями украинской общины.

    Ранее сообщалось, что президент в понедельник также посетил Эстонию.

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