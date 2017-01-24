Эффект Brexit. Трамп вывел США из Транстихоокеанского партнерства

РИА Новости Украина

Новый президент США Дональд Трамп продолжает реализовывать предвыборные обещания: в понедельник он подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства (ТТП), а также поручил начать двусторонние торговые переговоры для поддержки американской промышленности со странами, входящими в ТТП.

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В мире по-разному отреагировали на решение новых американских властей: Япония намерена убеждать Вашингтон в необходимости остаться в соглашении, а руководство Мексики уже выразило готовность начать двусторонние переговоры с США. По мнению опрошенных РИА Новости российских экспертов, выход США из ТТП создает окно возможностей для России и Евразийского экономического союза. Американские эксперты полагают, что решение Трампа вряд ли приведет к возвращению рабочих мест в США, зато помешает американскому экономическому доминированию в регионе, сообщают РИА Новости.

О намерении вывести США из соглашения по ТТП, которое Трамп называл не иначе как "чудовищной сделкой", он заявлял еще в ходе предвыборной кампании, так что неожиданным указ нового американского лидера не стал. В понедельник Трамп подписал меморандум, указывающий торговому представителю Соединенных Штатов вывести Вашингтон из переговоров по ТТП.

"Я приказываю вам вывести США из числа стран, подписавших соглашение о ТТП и на постоянной основе вывести США из переговоров, а также начать, где это возможно, двусторонние торговые переговоры для поддержки американской промышленности, защиты американских работников и для повышения их заработной платы", — говорится в меморандуме на имя представителя США на торговых переговорах, который распространил Белый дом.

Трамп также распорядился направить "письменное уведомление участникам ТТП о том, что США выходят из числа стран, подписавших это соглашение, а также из переговорного процесса".

Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве, готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале 2016 года по итогам семи лет переговоров представителями 12 стран (США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Малайзии, Брунея, Вьетнама, Японии, Мексики, Чили и Перу) и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Администрация президента США Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем, который не стал участником ТТП. Однако конгресс США так и не ратифицировал документ, поэтому он не вступил в силу. Подготовка и подписание соглашения были важнейшими элементами азиатской политики администрации президента США Барака Обамы. Во время избирательной кампании Трамп неоднократно подвергал сомнению целесообразность существования ТТП и обещал инициировать выход его страны из соглашения сразу же после вступления в должность.

Для выполнения своей повестки дня Трамп обещает пересмотреть не только ТТП, но все глобальные торговые соглашения США, которые находятся на стадии рассмотрения либо уже ратифицированы. Например, он активно критикует сделку NAFTA, подписанную супругом Хиллари Клинтон, в ту пору президентом США Биллом Клинтоном. Соглашение о зоне свободной торговли было ратифицировано в 1994 году, к нему присоединились США, Канада, Мексика. Трамп уверен, что американцы лишь потеряли от этого договора, поскольку крупнейшие компании США стали переводить свои производства за рубеж, особенно в Мексику, которая отличается дешевой рабочей силой и не столь сильными профсоюзами.

По мнению китайских экспертов, подписанный указ говорит о том, что Трамп намерен делать ставку не на многосторонние торговые форматы, а на двусторонние.

"ТТП буквально вытесняет Китай, оставляет Китай за дверью. Упразднение Трампом ТТП не является для Китая отрицательным моментом. Но тот акцент, который Трамп делает на торговом протекционизме, не принесет пользы ни Китаю, ни американо-китайским отношениям", — заявил заместитель директора института международных отношений Китайского народного университета Цзинь Цаньжун.

Эксперт центра американских исследований Академии общественных наук КНР Тао Вэньчжао считает, что Трампу не нравится формат многосторонних торговых соглашений.

"Трамп намерен обсудить с Мексикой и Канадой договор о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), отказался от идеи ТТП, не располагает симпатией к ВТО: все это объясняет, что Трампу не нравится формат многосторонних торговых соглашений. После вступления в должность новый президент США, конечно же, будет пользоваться форматом двусторонних торговых соглашений, заменив им многостороннее взаимодействие. Ему будет проще добиться выгодных условий на двусторонних переговорах, чтобы еще лучше осуществлять идею превосходства США", — сказал он.

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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ подчеркнул, что Япония постарается убедить Трампа в необходимости участия в Транстихоокеанском партнерстве. Кроме того, он заявил, что его кабинет рассмотрит способы взаимодействия с новой администрацией в области внешней торговли. Это заявление прозвучало на фоне критики со стороны президента США в адрес Токио из-за несправедливой, по его мнению, политики в области импорта японских автомобилей в Америку и экспорта американских машин в Японию.

Заместитель генерального секретаря правительства Японии Коити Хагиуда, говоря о возможности заключения ТТП без участия США, дал понять, что "сейчас этот вариант не рассматривается, мы будем убеждать Соединенные Штаты" в необходимости участия в ТТП.

В свою очередь президент Мексики Пенья Ньето пообещал начать двусторонние переговоры со странами, входящими в ТТП, после выхода США из соглашения.

"Мексика начнет сразу переговоры, которые приведут к двусторонним соглашениям (с участниками ТТП)", — сказал президент.

По его словам, в ТТП входят пять стран, являющихся важными партнерами для Мексики в части торговли, инвестиций и туризма.

"Мы суверенная страна и будем действовать, исходя из этого. Мексика и США также будут вести переговоры как суверенные государства", — сказал Ньето.

Глава министерства экономики Германии, немецкий вице-канцлер Зигмар Габриэль заявил, что экономика Германии использует любые возможности для торговли в Азии и Южной Америке после выхода США из соглашения о ТТП.

"Если Трамп начнет торговую войну с Азией и Южной Америкой, это откроет возможности для нас… Трамп должен признать, что американская экономика неконкурентоспособна, в отличие от немецкой", — заявил Габриэль немецкому Handelsblatt.

Выход США из ТТП вряд ли приведет к возвращению рабочих мест, зато помешает американскому экономическому доминированию в регионе, считают эксперты в США.

"Отмена ТТП не вернет вообще никаких рабочих мест — и точка", — сказал Джон Комлос, почетный профессор экономической истории в Мюнхенском университете в Германии, бывший преподаватель Гарварда и Университета Дьюка.

Аналогичное мнение высказал Дэвид Ганц, профессор и почетный директор программы по международному экономическому законодательству и политике в Университете Аризоны. "Для США ТТП удалило бы тысячи импортных пошлин, накладываемых теми странами, чья экономика стремительно развивается, таких как Малайзия и Вьетнам, а также одной из крупнейших мировых экономик — Японией. ТТП расширило бы экспорт США на эти рынки, что соответственно увеличило бы занятость в США", — сказал Ганц. Также не факт, что Трампу удастся заключить столь же выгодные двусторонние соглашения с Японией или Малайзией, считает он.

Профессор бизнес-школы Келли в Университете Индианы Андреас Хаускрехт также полагает, что в США не вернется "ни одно рабочее место".

"Проблема начинается с неправильного анализа того, почему мы потеряли рабочие места в производстве. Настоящая причина этого — автоматизация… Очень небольшая часть связана с международной торговлей. Международная торговля в США — 14% ВВП, то есть это не настолько велико, чтобы объяснить структурные изменения", — пояснил Хаускрехт.

По его словам, развитые страны могут соперничать с развивающимися только там, где высокая производительность оправдывает высокие зарплаты. "То есть это вполне нормальный процесс, что эти рабочие места ушли в Мексику и Китай. Они никогда не вернутся. Это невозможно. Если мы не будем импортировать из Китая, будем импортировать из Вьетнама", — пояснил Хаускрехт.