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    Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

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    Президентство Трампа: протесты, первые указы (629)

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    Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве было подписано в феврале прошлого года и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
    Инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 янв – РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), сообщает агентство Рейтер.

    Парад в честь инаугурации президента США Трампа в Вашингтоне
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Бабочка по имени Дональд Трамп и "эффект бабочки"

    Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года по итогам семи лет переговоров представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Администрация предыдущего президента Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем, который не является участником ТТП. Однако конгресс США так и не ратифицировал документ, поэтому он не вступил в силу. Трамп ранее обещал инициировать выход его страны из соглашения сразу же после вступления в должность.

    Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил, что намерен провести с Мексикой и Канадой новые переговоры по договору о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

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