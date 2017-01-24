Обзор мировых СМИ: США выходят из ТТП, "последний джедай"

РИА Новости Украина

США выходят из соглашения о ТТП. Мировые СМИ (Washington Post, New York Times, Guardian, Independent, New York Post, Huffington Post, Washington Times) пишут о том, что президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП).

Соглашение, готовившееся под руководством США в течение нескольких лет, было подписано в феврале прошлого года по итогам семи лет переговоров представителями 12 стран и подразумевало создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Администрация предыдущего президента США Барака Обамы рассматривала это соглашение как одну из главных мер в экономическом противостоянии с Китаем, который не является участником ТТП. Однако конгресс США так и не ратифицировал документ, поэтому он не вступил в силу.

Трамп ранее обещал инициировать выход его страны из соглашения сразу же после вступления в должность. Американская газета Washington Post назвала указ Трампа "символическим".

Эксперты ЕС ожидают вмешательства РФ в выборы 2017 года. Эксперты Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД) предупреждают о возможном вмешательстве со стороны России в выборы, которые пройдут в 2017 году во Франции, Германии и Нидерландах.

При этом на выборах в немецкий бундестаг в центре внимания будет находиться канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом со ссылкой на эксперта ЕСВД, имя которого не называется, сообщают такие немецкие издания как Spiegel и Zeit.

Неназванный эксперт ссылается на информацию специальной рабочей группы, задачей которой является оценка российских СМИ и вычисление имеющих идеологическую подоплеку сообщений. Как пишут издания, Меркель из-за своей миграционной политики в этом году уже стала целью якобы "инсценированной правительством" РФ информационной кампании. Как пишут издания, российский кабмин якобы намеренно распространяет ложную информацию, "чтобы достичь своих целей". Рабочая группа на настоящий момент обнаружила "более 2,5 тысячи примеров на 18 языках", заявил неназванный эксперт ЕСВД.

Ранее американские ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во "вмешательстве в американские выборы", но отказались предоставить какие-либо доказательства, сославшись на секретность разведки. При этом из доклада следовало, что американские спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными", по его словам, подобные заявления ни на чем не основаны. Глава МИД Сергей Лавров назвал безосновательными заявления Вашингтона о вмешательстве России в избирательную кампанию в США.

Трамп отменил финансирование абортов за рубежом. Международные СМИ (New York Times, Independent, Washington Post, Los Angeles Times, Guardian) пишут, что президент США Дональд Трамп в понедельник подписал указ об отмене финансирования из федерального бюджета международных организаций, которые способствовали проведению абортов за рубежом.

Ровно восемь лет назад вступивший тогда в должность президента США Барак Обама отменил ограничения на финансирование таких организаций, введенные его предшественником Джорджем Бушем-младшим.

"Активисты назвали это насилием над здоровьем женщин", — пишет Independent.

Газета Guardian назвала это решение "одним из резких поворотов в сторону от эры Обамы".

Последний джедай. Стало известно название восьмого эпизода киноэпопеи "Звездные войны", об этом пишут Guardian, Daily Mail, Los Angeles Times, Huffington Post. Эпизод будет называться "Последний джедай". Премьера фильма запланирована на 15 декабря.

"Наконец-то, после стольких месяцев догадок, у нового эпизода "Звездных войн" появилось название", — пишет Daily Mail.

Сделка между Yahoo и Verizon откладывается. Крупные СМИ (Financial Times, New York Times, Telegraph) пишут о том, что закрытие сделки о продаже активов американской интернет-компании Yahoo одному из крупнейших американских телекоммуникационных операторов Verizon отложено.

В июле стало известно, что Verizon намерен приобрести операционный бизнес Yahoo за 4,83 миллиарда долларов. Сделку планировалось закрыть в первом квартале 2017 года. В декабре Еврокомиссия (ЕК) одобрила ее. Теперь закрытие сделки отложено до второго квартала этого года.

Издание Financial Times пишет, что именно недавние хакерские взломы, в результате которых были украдены данные 500 миллионов пользователей, повлияли на то, что сделка была отложена.