В конгресс США внесен проект о запрете президенту наносить первым ядерный удар

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. В конгресс США внесен законопроект "Ограничение первого применения ядерного оружия", который призван снизить риск ядерного конфликта США с другими странами, обладающими таким оружием.

"Этот закон будет запрещать президенту наносить первым ядерный удар без объявления войны конгрессом. Проблема "применения первым" стала критически важной теперь, когда президент Дональд Трамп имеет право начать ядерную войну в любой момент", — говорится в заявлении автора законопроекта сенатора-демократа Эдварда Марки. Еще одним соавтором документа выступил конгрессмен Тед Лью.

Марки отмечает, что сейчас у президента США есть право на применение ядерного оружия первым и, по его словам, Трамп уже упоминал о такой возможности для борьбы с террористами.

"Во время кризиса с другой страной, обладающей ядерным оружием, такая политика существенно увеличивает риск непреднамеренной ядерной эскалации. Ни президенту Трампу, ни другому президенту не должно быть разрешено применять ядерное оружие, кроме как в ответ на ядерную атаку", — подчеркивает сенатор.

"Конгресс должен действовать, чтобы сохранить глобальную стабильность путем ограничения обстоятельств, при которых США будут первой страной, использующей ядерное оружие", — добавляет со своей стороны Лью.

Конгрессмен также выразил обеспокоенность "громкими заявлениями" Трампа, которые тот делал до инаугурации.

Ранее Трамп написал в Twitter, что США должны значительно укрепить и расширить возможности в области ядерных вооружений "до того времени, когда мир придет в чувство относительно ядерных бомб". Позже он добавил, что в случае гонки вооружений США превзойдет всех в этом процессе.

Однако затем Трамп заявил, что готов обсуждать с РФ перспективы дальнейшего сокращения ядерного потенциала двух стран.