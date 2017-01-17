Рудяков о подаче Украиной иска в Гаагу: повесили на себя лишний грузик

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко. Отметим, что это уже далеко не первый иск Украины в международный суд ООН в Гааге, касающийся РФ.

По мнению политолога, директора информационно-аналитического Центра "Перспектива" Павла Рудякова, подача иска сейчас продиктована в первую очередь политическими соображениями.

"Эти действия меньше основываются на собственно юридических моментах, а имеют в виду эти политические контексты, соответственно, использование благоприятной, как полагают в окружении Порошенко, внешнеполитической конъюнктуры для того чтобы реализовать какие-то свои интересы", – сказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Что касается обвинений в нарушении конвенции ООН, связанных с финансированием и поддержкой терроризма, то это вещи, которые крайне сложно было бы обосновать, доказать, считает политолог.

"То есть с нашей точки зрения, которая официально объявляется, доносится до зарубежных партнеров, это вроде бы очевидные вещи. Но вместе с тем с точки зрения международного права это вещи, во-первых, далеко не очевидные, во-вторых, вещи, которые в любом случае крайне трудно было бы доказать", – отметил Рудяков.

Впрочем, в пользу этой политизации, продолжил он, играет факт, что международный суд в Гааге – это "структура достаточно политизированная, это инструмент под правовой, юридической оболочкой, инструмент решения политических вопросов, достижения политических целей".

"В самой этой структуре уровень политизации высок – международной судебной, соответственно, там политические вещи могли бы быть учтены. Но мне кажется, что момент для подачи такого иска выбран крайне неудачно, потому что очень высока степень неопреденности того, что будет происходить и вокруг нас, и у нас. Мы таким образом повесили себе лишний грузик. Поскольку это не первое исковое заявление, преувеличивать его значение не нужно, но лишний грузик повесили, которым кто-то должен будет заниматься – кто-то должен их сопровождать, отвечать на какие-то документальные запросы…", – сообщил эксперт.

Результат же, считает он, – минимален.

"Какое-то внятное решение, которое бы удовлетворило нас и признало Россию государством, которое спонсирует, поощряет терроризм, мне кажется, что до этого дело не дойдет не в ближайшее время. Также – в среднесрочной перспективе.

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Даже несмотря на то, как сейчас стало модно говорить, если "медовый месяц" между США при Трампе и Россией минёт достаточно быстро, даже в среднесрочной перспективе, мне кажется, абсолютно тупиковое занятие, которым не стоило бы обременять и занимать государственные структуры.

Но поскольку так ситуация сложилась, что какие-то движения по поводу приезда (вице-президента США) господина Байдена должны были сделать, а орден ему не дали, который дали Маккейну… Может, этот иск – это как поощрение плюс теплые слова в адрес лично Байдена со стороны Порошенко – все это выглядит достаточно по сути дела проблематично. А с точки зрения каких-то контекстов достаточно странно", – сказал Рудяков.

В целом, резюмировал политолог, целесообразность подобных действий – подачи иска, – вызывает много вопросов, "тем более, если на эту ситуацию смотреть все-таки с точки зрения мирного урегулирования в Донбассе, о котором руководство страны продолжает говорить".