В прошлом году более 5 тыс мигрантов погибли, пытаясь попасть в ЕС

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Более 5 тысяч мигрантов погибли в 2016 году, пытаясь пересечь Средиземное море и попасть в Европу, около 363 тысяч достигли европейских стран, говорится в заявлении, опубликованном Международной организацией миграции (МОМ)

"Общее число прибывших составляет 363 348 человек — практически поровну распределенных между Италией и Грецией, гораздо меньшее число мигрантов прибывает на Мальту, Кипр и Испанию. Число погибших и пропавших мигрантов достигло порядка 5079 человек", — говорится в заявлении МОМ.

Организация также отметила, что при подсчете не учла несколько инцидентов произошедших до и в течение декабря минувшего года. Наибольшее количество смертей было зафиксировано при попытке мигрантов попасть в Италию — более 4,5 тысячи человек.

Согласно предварительным данным приграничного агентства ЕС Frontex, в 2016 году в Грецию прибыли на 79% мигрантов меньше, чем в предыдущем — 182,5 тысячи человек. По данным агентства, это связано с соглашением ЕС и Турции, которое привело к ужесточению приграничного контроля турецкой стороной и реадмиссии мигрантов из Греции. Снижение числа мигрантов в Греции также связывают с ужесточением пограничного контроля на Балканском маршруте.

Сообщается, что с марта 2016 года число ежемесячно прибывающих в Грецию мигрантов колебалось от 1,8 до 4,4 тысячи человек, большинство из них составляли выходцы из Сирии, Афганистана и Ирака. На Балканском маршруте число мигрантов сократилось до 123 тысяч против 764 тысяч в 2015 году.

В то же время число мигрантов, прибывающих в Италию по центрально-средиземноморскому маршруту, возросло до 181 тысячи человек, что является наибольшим показателем за все время наблюдений. В основном мигранты, прибывающие в Италию, — выходцы из Африки, большинство из них — нигерийцы, а также граждане Эритреи, Гвинеи, Кот-д’Ивуара и Гамбии.