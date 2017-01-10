Меркель считает необходимым ускорить процедуру высылки мигрантов

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, в результате которого погибли 12 человек, будут приняты срочные меры.

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Нападение на Брайтшайдплац 19 декабря требует от Германии "срочных действий, правильных действий", отметила она в понедельник, 9 января, в Кельне на съезде профобъединения "Германский союз чиновников", передает Deutsche Welle.

Глава немецкого правительства подчеркнула, что власть не должна "застрять в обещаниях". Меркель назвала правильными действия кельнской полиции в новогоднюю ночь. Силовики в ночь на 1 января не пропустили к центру города большую группу молодых людей — выходцев из стран Северной Африки, за что подверглись критике.

В то же время канцлер подчеркнула, что всех необходимых мер по борьбе с терроризмом в стране должна сохраняться свобода.

"Мы выступаем за свободное государство, открытое государство. Мы знаем преимущества жизни в свободной стране перед диктатурой", — заявила Меркель.

Говоря о необходимости ускорить процедуру высылки мигрантов, которым отказали в статусе беженца, канцлер выступила за признание Алжира, Марокко и Туниса "безопасными странами".

По ее словам, правительство в Берлине намерено искать "совместные решения" по этому вопросу. Опыт показывает, что ответственные органы могут гораздо быстрее принимать решение о том, может ли остаться в стране конкретный мигрант, если страна, из которой он приехал, признана безопасной, добавила Меркель.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ).

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией.