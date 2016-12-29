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Предполагаемый сообщник "берлинского террориста" отпущен

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Террор в Европе (60)

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Сообщается, что вина предполагаемого сообщника Анриса Амри не была доказана, а орден на арест не выдан. ранее тунисец был задержан в связи с тем, что его номер телефона был сохранен в мобильном Амри.
Наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине
REUTERS Pawel Kopczynski

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Предполагаемый сообщник тунисца Анриса Амри, который подозревается в нападении на ярмарку в Берлине, отпущен, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры ФРГ.

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"Его вина… не была доказана, ордер об аресте не выдан", — заявила она в прямом эфире телеканала N24.

Сорокалетний гражданин Туниса был задержан в связи с тем, что его номер телефона был сохранен в мобильном Аниса Амри.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил рождественский базар в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка ИГ. Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.

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