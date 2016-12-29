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В Италии провели обыски в домах, где мог проживать "берлинский террорист"

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Тунисец Анис Амри - подозреваемый в совершении теракта в Берлине
bka.de

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Полиция Италии провела обыски в двух жилых помещениях, где мог проживать тунисец Анис Амри, подозреваемый в совершении теракта на рождественском базаре в Берлине. Об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет РИА Новости.

Обыски проводились в итальянском городе Априлия к юго-востоку от Рима. Собеседник агентства не уточнил, опрашивала ли полиция жителей домов, где мог проживать Амри, и были ли изъяты в ходе обысков документы.

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