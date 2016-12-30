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Теракт в Берлине: Дуда пришел на похороны убитого польского водителя

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Террор в Европе (62)

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В полдень водители автобусов и грузовиков в Польше в рамках согласованной акции остановились на парковках и включили клаксоны, чтобы почтить память Лукаша Урбана. Водители фур посетили и сами похороны.
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Сотни человек в пятницу пришли проститься с Лукашем Урбаном — польским водителем, который погиб при теракте на рождественской ярмарке в Берлине.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине. Инфографика
РИА Новости
ИНФОГРАФИКА. Теракт на рождественской ярмарке в Берлине

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.

Грузовик, который был использован для совершения теракта, принадлежал польской фирме. Утром в день теракта Урбан намеревался разгрузить товар в Берлине и отправиться в Польшу, однако бы вынужден остаться в Германии и ждать следующего дня. Сообщалось, что он, вероятно, был жив во время атаки и мог оказывать сопротивление, затем террорист застрелил его и скрылся.

Как передает телеканал TVN24, заупокойную мессу и похороны Урбана посетили жители села Бани (Западно-Поморское воеводство), откуда он родом, а также всего повята. На траурной церемонии присутствовали президент Польши Анджей Дуда, вице-спикер сейма Йоахим Бруджиниский, глава канцелярии премьер-министра Беата Кемпа, политики правящей партии "Право и справедливость", западно-поморский воевода, а также представители немецкого посольства в Польше. Похороны посетил также Дэйв Дункан — британский водитель, который из чувства солидарности организовал сбор средств для семьи погибшего, у которого осталась жена и несовершеннолетний ребенок.

В полдень водители автобусов и грузовиков в Польше в рамках согласованной акции остановились на парковках и включили клаксоны, чтобы почтить память Урбана. Водители фур посетили и сами похороны: они выстроили автомобили, украшенные цветами, национальными флагами и траурными лентами, у костела, где проходила месса, и сигналили по завершении церемонии.

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