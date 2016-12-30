Теракт в Берлине: Дуда пришел на похороны убитого польского водителя

Сотни человек в пятницу пришли проститься с Лукашем Урбаном — польским водителем, который погиб при теракте на рождественской ярмарке в Берлине.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний тунисец Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.

Грузовик, который был использован для совершения теракта, принадлежал польской фирме. Утром в день теракта Урбан намеревался разгрузить товар в Берлине и отправиться в Польшу, однако бы вынужден остаться в Германии и ждать следующего дня. Сообщалось, что он, вероятно, был жив во время атаки и мог оказывать сопротивление, затем террорист застрелил его и скрылся.

Как передает телеканал TVN24, заупокойную мессу и похороны Урбана посетили жители села Бани (Западно-Поморское воеводство), откуда он родом, а также всего повята. На траурной церемонии присутствовали президент Польши Анджей Дуда, вице-спикер сейма Йоахим Бруджиниский, глава канцелярии премьер-министра Беата Кемпа, политики правящей партии "Право и справедливость", западно-поморский воевода, а также представители немецкого посольства в Польше. Похороны посетил также Дэйв Дункан — британский водитель, который из чувства солидарности организовал сбор средств для семьи погибшего, у которого осталась жена и несовершеннолетний ребенок.

В полдень водители автобусов и грузовиков в Польше в рамках согласованной акции остановились на парковках и включили клаксоны, чтобы почтить память Урбана. Водители фур посетили и сами похороны: они выстроили автомобили, украшенные цветами, национальными флагами и траурными лентами, у костела, где проходила месса, и сигналили по завершении церемонии.