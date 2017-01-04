Тунисец задержан по подозрению в причастности к теракту в Берлине

КИЕВ, 4 янв – РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. По подозрению в причастности к совершению теракта в Берлине задержан тунисец, сообщает РИА Новости.

"Двадцатишестилетний гражданин Туниса, по данным следствия, подозревается в причастности к совершению тяжкого преступления против государственного правопорядка", — заявила официальный представитель генпрокуратуры ФРГ в Карслруэ в прямом эфире телеканала N24, добавив, что "подозрений пока недостаточно для того, чтобы генпрокуратура выдала ордер на его арест", решение о предварительном заключении вынес берлинский суд.

Вечером 19 декабря грузовик протаранил людей, собравшихся на рождественском базаре в центре Берлина, 12 человек погибли, 48 госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. По данным агентства Рейтер, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Подозреваемый в совершении теракта в Берлине 24-летний Анис Амри был официально объявлен в розыск. В пятницу, 23 декабря, стало известно, что Амри убит в пригороде Милана в перестрелке с полицией. На Апеннины тунисец прибыл из Франции.

По словам представителя генпрокуратуры, подозреваемый гражданин Туниса был знаком с Анисом Амри с конца 2015 года, он встречался с предполагаемым исполнителем берлинского теракта вечером накануне преступления.

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"По меньшей мере, он мог знать о готовящемся", — сказала представитель ведомства. Она добавила, что в ходе обыска комнаты подозреваемого были изъяты средства связи, в настоящее время проводятся проверки.