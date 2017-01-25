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    Аналитика и комментарии

    Говорить сюда. В соцсетях обсудили "мовный патруль"

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    Один на всех. Новый закон о языке (21)

    (обновлено: )17310
    Не успела еще Рада приступить к рассмотрению нашумевшего законопроекта о госязыке, украинцы уже вовсю готовятся к появлению госконтроля за выполнением закона. Шутки о наказываемом "мовном патруле" буквально заполонили соцсети. Что же пишут об этом?
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    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    На пороге всех кругов парламентских слушаний новый законопроект "О языке", зарегистрированный в Верховной Раде 33 депутатами из разных фракций, получил небывалое признание в народе. В украинском сегменте соцсетей эта тема не утихает уже несколько дней. Заочно "смирившись" с неизбежным, украинцы приступили к обсуждению идеи "языковых патрулей". 

    Однако не все в соцсетях уверены в своевременности данного вопроса: "Вопрос языка стоило бы поднимать еще в 91 году, а сейчас это неактуальный и непервоочередной вопрос нашего времени". 

    "Я искренне считаю, что украинизацию нужно начинать с мультиков…вот то поколение, которое будет выращено на мультгероях, которые болтают по-украински, будет считать язык родным", — есть среди украинцев и такие мнения. 

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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