Говорить сюда. В соцсетях обсудили "мовный патруль"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

На пороге всех кругов парламентских слушаний новый законопроект "О языке", зарегистрированный в Верховной Раде 33 депутатами из разных фракций, получил небывалое признание в народе. В украинском сегменте соцсетей эта тема не утихает уже несколько дней. Заочно "смирившись" с неизбежным, украинцы приступили к обсуждению идеи "языковых патрулей".

Однако не все в соцсетях уверены в своевременности данного вопроса: "Вопрос языка стоило бы поднимать еще в 91 году, а сейчас это неактуальный и непервоочередной вопрос нашего времени".

"Я искренне считаю, что украинизацию нужно начинать с мультиков…вот то поколение, которое будет выращено на мультгероях, которые болтают по-украински, будет считать язык родным", — есть среди украинцев и такие мнения.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook