Есть ли перспектива у иска Украины в Гаагу против РФ? Экспертный опрос

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Украина подала иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что соответствующий иск МИДу поручил подать президент Украины Петр Порошенко: президент напомнил о "многочисленных преступлениях, которые были совершены террористами против мирного населения в Мариуполе, Волновахе, Краматорске", а также о сбитом самолете рейса МН17.

Глава государства выразил уверенность в том, что Украина с момента начала "агрессии России" действовала исключительно в формате международного права. Он отметил, что эта работа проводилась по его поручению, и на сегодняшний день завершен процесс длительной досудебной работы, подготовлен иск в Международный суд ООН в Гааге.

Вторая позиция в иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, где также было проведено три заседания и представлены более 20 нот. Глава украинского государства также отметил, что держит на контроле и предыдущие иски против Российской Федерации в рамках исков о нарушении международного морского права.

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"Момент для подачи иска выбран крайне неудачно"

По мнению политолога, директора информационно-аналитического Центра "Перспектива" Павла Рудякова, подача иска сейчас продиктована в первую очередь политическими соображениями.

"Эти действия меньше основываются на собственно юридических моментах, а имеют в виду эти политические контексты, соответственно, использование благоприятной, как полагают в окружении Порошенко, внешнеполитической конъюнктуры для того чтобы реализовать какие-то свои интересы", – сказал эксперт в комментарии РИА Новости Украина.

Что касается обвинений в нарушении конвенции ООН, связанных с финансированием и поддержкой терроризма, то это вещи, которые крайне сложно было бы обосновать, доказать, считает политолог.

"Мне кажется, что момент для подачи такого иска выбран крайне неудачно, потому что очень высока степень неопреденности того, что будет происходить и вокруг нас, и у нас. Мы таким образом повесили себе лишний грузик. Поскольку это не первое исковое заявление, преувеличивать его значение не нужно, но лишний грузик повесили, которым кто-то должен будет заниматься – кто-то должен их сопровождать, отвечать на какие-то документальные запросы…", – сообщил эксперт.

Результат же, считает он, – минимален: "какое-то внятное решение, которое бы удовлетворило нас и признало Россию государством, которое спонсирует, поощряет терроризм, мне кажется, что до этого дело не дойдет не в ближайшее время. Также – в среднесрочной перспективе".

В целом, резюмировал политолог, целесообразность подобных действий – подачи иска, – вызывает много вопросов, "тем более, если на эту ситуацию смотреть все-таки с точки зрения мирного урегулирования в Донбассе, о котором руководство страны продолжает говорить".

"Замыливание глаз" и "работа на успокоение"

Политолог Кирилл Молчанов считает, что иск подали с главной целью – "чтобы украинский вопрос пребывал на международной повестке дня".

"Наверное, никаких других целей не может даже преследоваться. То есть это для пиара, чтобы Минюст мог бы чем-то заниматься на внешнем уровне", – заявил Молчанов.

При этом он отметил, что Гаагский трибунал "рассматривает преступления не государств, а конкретных лиц, то есть тех, которых подозревают в военных преступлениях".

"Но если кто-то считает, что там будут звучать фамилии Путина, Лаврова, это тоже достаточно наивно, то есть максимум, что мы увидим, это исполнителей среднего звена, может, какой-то генералитет", – спрогнозировал эксперт.

В целом, говорит политолог, "если даже такой случай известный и вопиющий со сбитым Boeing подвис в пространстве и во времени, то я не знаю, какие можно другие доказывать обстоятельства с учетом, что ни Россия, ни Украина этот Римский статут не ратифицировали, поэтому ни одна из этих стран не обязана выполнять решения суда".

"Поэтому, я считаю, что это для замыливания глаз, работа для успокоения, потому что люди, которые не сильно вникают в эти подробности, являются обывателями, возможно, на каком-то ментальном уровне будут считать, что это нас защитит. Просто подробности не рассказывают", – резюмировал Молчанов.

Напомним, в МИД Украины заявляли, что 14 сентября 2016 года Киев инициировал спор с Российской Федерацией относительно нарушения конвенции ООН по морскому праву. Тогда в украинском внешнеполитическом ведомстве выразили надежду, что работа трибунала начнется в январе 2017 года.