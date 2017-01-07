Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по "церковному делу"

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Печерский суд Киева дал разрешение на задержание экс-президента Виктора Януковича и бывшего министра внутренних дел Виталия Захарченко по делу о незаконном лишении свободы помощника предстоятеля УПЦ Московского патриархата Александра Драбинко. Об этом говорится в соответствующих постановлениях решений, размещенных на сайте ЕГРСР.

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В частности, суд 3 января по ходатайству следователя Генеральной прокуратуры разрешил задержать Януковича, принял аналогичное решение в отношении Захарченко, а также дал разрешение на задержание Валерия Коряка – бывшего начальника киевской милиции.

Следователь ГПУ сообщил, что подозреваемые скрываются от следствия и суда. Чтобы избежать уничтожения доказательств и воздействия на потерпевших, свидетелей и экспертов, следователь считает, что подозреваемых надо задержать и привести в суд для назначения меры пресечения в виде содержания под стражей.

В начале ноября генпрокурор Юрий Луценко обнародовал копию представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности Новинского. Он продемонстрировал одну страницу из представления, где говорится о превышении власти и совершении преступлений совместно с экс-президентом Виктором Януковичем и правоохранителями Киева при незаконном лишении свободы архиепископа Александра (Драбинко), когда тот был помощником ныне покойного митрополита Владимира. Сам Новинский считает дело политическим и вины не признает.